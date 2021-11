Nesrečni zmaj zapustil bolnišnico, čaka ga okrevanje

Joona Erving je v 46. minuti z glavo zadel v ogrado, obležal na ledeni ploskvi in pozneje obiskal bolnišnico. To je že zapustil, okrevanje bo nadaljeval pod nadzorom Toma Cvetkoviča.

Finski branilec HK SŽ Olimpija Joona Erving, ki je v 46. minuti nedeljske tekme s Fehervarjem priletel v ogrado in obležal na ledeni ploskvi, od koder so ga odpeljali v bolnišnico je to zapustil in bo rehabilitacijo nadaljeval pod nadzorom klubskega zdravnika Toma Cvetkoviča, so zapisali pri ljubljanskem klubu.