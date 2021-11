Videli, kaj jih čaka v prihodnosti: Ne bo več veliko priložnosti za lahke gole

Zadnji krog pred reprezentančnim premorom je prinesel dvoboj prve in druge ekipe na lestvici IceHL Olimpije in Fehervarja, ki pred sezono nista kotirali tako visoko, a sta za zdaj pred vsemi. Še pred prihodom v Tivoli je član madžarskega kolektiva Anže Kuralt opozarjal, da bo treba biti v Ljubljani zelo discipliniran v obrambi in gostiteljem ne dopuščati pretiranih (pol)priložnosti.

Madžari so uresničili svoj načrt in s čvrsto obrambo, ki so jo domači s težavo prebijali, zmajem močno oteževali delo. V začetku druge tretjine so izkoristili napako Olimpije in ugnali Paava Hölsäja, ki je tokrat dobil prednost pred Žanom Usom, tik pred polovico obračuna pa po strelu Josha Atkinsona skoraj z modre črte povedli z 2:0. Olimpiji je uspelo znižati šele pol minute pred koncem, ko je spretno zadel Blaž Tomaževič. Madžarska mreža se je nato zatresla še enkrat, a gol Daniela Murphyja zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Fehervar je Olimpiji zadal šele drugi poraz v sezoni po rednem delu tekme in se ji približal na točko, ima pa tekmo več.

Zadetek prišel prepozno "V zadnji tretjini smo si rekli, da nimamo česa izgubiti, a gol je prišel malo prepozno, zmanjkalo nam je časa." Foto: Guliverimage

"Dobra tekma, igrajo zelo preprosto, veliko ekip se je precej bolj zapletalo, oni pa igrajo podobno kot mi. Menim, da smo bili boljši nasprotnik, a plošček ni želel v gol, naredili smo napako za 1:0, potem 2:0, vemo pa, da je težko loviti. V zadnji tretjini smo si rekli, da nimamo česa izgubiti, a gol je prišel malo prepozno, zmanjkalo nam je časa. Nimamo si kaj očitati. Lahko gremo z dvignjeno glavo naprej," je po porazu razmišljal Blaž Tomaževič, ki se bo danes pridružil reprezentančni akciji na Gorenjskem: "Vpoklic nas veseli, pa čeprav bomo imeli manj počitka, a zato smo tukaj, zato igramo hokej."

"Olimpija večji del narekovala, mi zadeli"

Na Bledu in Jesenicah bo reprezentančne moči združil tudi z nedeljskim tekmecem Kuraltom, ki se je še enkrat več izkazal za izjemno pomemben člen Fehervarja. "Olimpija igra zelo dobro, moram reči, da so skozi tekmo kar narekovali tempo, bili boljši nasprotnik, a menim, da smo obrambno odigrali dobro in jim nismo dopuščali, da bi prihajali do velikih priložnosti. Dosegli smo gola, ki sta nam prinesla zmago. Ko daš gol, se momentum prenese na tvojo stran, ampak menim, da ga je Olimpija hitro ujela nazaj. Izredno dobro so pripravljeni, sploh kondicijsko, so zelo zahteven nasprotnik," je 30-letni napadalec pohvalil novinca v tekmovanju.

Zadnjih 15 minut z mislijo na Joono 15 minut pred koncem je z glavo v ogrado priletel Joona Erving, prepeljali so ga v bolnišnico. V 46. minuti je v Tivoliju, kjer se je sicer zbralo slabih 2.500 gledalcev, zavladala tišina. Olimpijin branilec Joona Erving je z glavo priletel v ogrado in obležal. Zdravstveno osebje mu je imobiliziralo vrat in ga odpeljalo v bolnišnico. Prve nedeljske informacije so nakazovale pretres možganov. "Zagotovo je bil šok, vsak dan smo skupaj, gledati ga, kako leži, ni bilo lahko, a morali smo odmisliti in igrati naprej. Igrali smo še zanj, škoda, da nam ni uspelo," je o neljubem dogodku dejal Tomaževič. Olimpija je v nedeljo ob že dlje časa odsotnem Anžetu Ropretu, ki že trenira in bi se lahko vrnil konec novembra, in Tinetu Klofutarju pogrešala Miho Zajca, ki jo je skupil v Znojmu.

Kevin Constantine je potožil nad poškodbami nekaterih ključnih igralcev, v polju je imel na razpolago sedemnajsterico, in pohvalil svojo ekipo. Foto: Guliverimage

Constantine ponosen na zdesetkano četo

Prekaljeni trenerski maček Fehervarja Kevin Constantine je bil po zmagi, razumljivo, zelo zadovoljen, še toliko bolj, saj se njegovo moštvo v zadnjem času spopada s poškodbami nekaterih izkušenejših igralcev – med drugim so manjkali kapetan Janoš Hari, Ištvan Bartališ, Henrik Nilsson.

"Ni presenetljivo, da je bilo na koncu tako tesno. Ko vodiš dva gola, veš, da bo nasprotnik poskušal pritisniti. Olimpijo spoštujemo, dobro delajo, kar kažejo tudi rezultati. Naša ekipa zaradi poškodb preživlja težke čase, vsak večer nam manjka pet, šest fantov, nekaj ključnih, danes smo jih imeli le 17. Ponosen sem na svoje fante, da so našli pot do zmage. Lep gostujoč dosežek."

"Z veliko večino stvari smo lahko zadovoljni" "Videli smo, kakšne tekme nas čakajo v prihodnosti, ker nam ekipe, vsaj najboljše, ne bodo dajale priložnosti za lahke gole." Foto: Morgan Kristan/Sportida

"Zavedal sem se, da nam ne bodo dali veliko priložnosti iz polprotinapadov, protinapadov, da nam bo iz tega vidika težko, saj so zelo dobro postavljeni. Skoraj 40 minut smo večinoma igrali v njihovi tretjini, imeli posest ploščka, bili v tem elementu boljši, dejstvo pa je, da so bili v obrambnih nalogah zelo, zelo dobri in da smo težko prihajali povsem pred njihov gol. Naredili smo napako, dobili zadetek po protinapadu, potem pa bili malo premalo odločni pri sodniškem metu in prejeli še en gol. A vztrajali smo do konca, škoda za prepovedan položaj, a jim nimam česa očitati, lahko smo kar ponosni. Z veliko večino stvari smo lahko zadovoljni. Zaslužili smo si več, a nismo bili poplačani za trud. Videli smo, kakšne tekme nas čakajo v prihodnosti, ker nam ekipe ne bodo dajale priložnosti za lahke gole, vsaj najboljši ne, in bomo morali nekako najti pot do gola. Kar sem pogledal tekem v IceHL, je bila Alba ob Innsbrucku najboljša. Nadigrati jo tako, kot smo jo po svoje mi, ni mačji kašelj, je pa res, da rezultat včasih ni na tvoji strani," pa se je skozi obračun sprehodil trener Olimpije Mitja Šivic, ki bo prihodnji teden pogrešal večino svoje ekipe.

Čas za reprezentanco

Petnajsterica bo namreč že danes začela reprezentančno akcijo, preostali bodo imeli tri proste dni, nato se bodo začeli pripravljati na nadaljevanje IceHL, ki jih čaka 16. oktobra v Znojmu. "Zdaj nas čaka nekaj počitka, v četrtek bo poudarek malo na fizičnih stvareh. Reprezentanca ne prihaja ob pravem času, nekateri bi si zaslužili vsaj malo počitka, ne le zaradi toliko tekem, ampak tudi pritiska, kar nekaj jih prvič igra na tako visoki ravni. Upam, da se bodo vrnili zdravi in razmeroma mentalno spočiti."

Reprezentanca, sestavljena večinoma iz hokejistov Olimpije in Jesenic, bo priprave na turnir štirih držav začela danes na Bledu, med četrtkom in soboto pa bo na Jesenicah palice prekrižala s Francijo, Belorusijo in Avstrijo.