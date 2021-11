Olimpija v napetem derbiju kroga klonila proti Fehervarju

Hokejisti vodilne ekipe lige IceHL HK SŽ Olimpije so v nedeljo v Tivoliju gostili derbi 17. kroga, pomerili so se z madžarskim Fehervarjem in izgubili z 1:2. Zdaj sledi reprezentančni premor.

Olimpija je po nedavnem porazu na gostovanju v Znojmu izgubila še na derbiju 17. kroga v domačem Tivoliju, v katerem letos do danes sploh še ni oddala točke, a madžarski Fehervar je potrdil, da ni po naključju drugi na lestvici lige IceHL. Vodilnim Ljubljančanom se je približal na vsega točko zaostanka.

Na začetku tekme so se v dvorani z minuto molka poklonili spominu na nedavno preminula člana slovaške ekipe, igralca Borisa Sadeckega in direktorja Dušana Paška. Zaradi tragične smrti mladega igralca so Ljubljančani tudi prestavili za petek načrtovano tekmo s tekmecem iz Bratislave.

Prva tretjina se je končala brez golov, v drugi pa so se veselili gostje. Najprej, v 21. minuti je mrežo ljubljanskega čuvaja Paava Hölse zatresel Balint Magosi. V svoji tretjini, v kateri je Olimpija pletla napad, je izmaknil plošček nepozornemu Aleksandru Magovcu in sam zadrsal v napad, ter ga tudi uspešno zaključil.

V 30. minuti so Madžari vodstvo podvojili, ko je s strelom z modre črte Hölso premagal branilec Joshua Atkinson. Hokejisti Fehervarja so na drugi odmor odšli s prednostjo dveh zadetkov.

V 46. minuti so navijači obmolknili

Foto: Petra Mavrič V zadnji tretjini je Olimpija pritisnila, v 46. minuti pa je kakšnih 2.300 gledalcev, ki so se zbrali na tribunah – med temu tudi nekaj glasnih podpornikov Fehervarja – obmolknilo. Grdo jo je namreč skupil branilec ljubljanske ekipe Joona Erving. Finec je poskušal preprečiti napredovanje enemu od hokejistov madžarske ekipe, se v nevtrealni tretjini spotaknil in z glavo grdo priletel v ogrado. Dolgo je trajalo, da je zdravniška ekipa nesrečnega hokejista naložila na nosila in odnesla iz dvorane. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico.

Prvi gol Olimpije je padel šele v zadnji minuti tekme, ko je mrežo Rasmusa Tirronena načel Blaž Tomaževič. Takoj zatem se je madžarska mreža zatresla še drugič, toda gola Daniela Murphyja sodniki zaradi prepovedanega položaja niso priznali.

Po reprezentančnem premoru, naslednji teden čaka hokejiste akcija na prijateljskem turnirju na Jesenicah, bodo Ljubljančani naslednjo tekmo v ligi ICEHL igrali 16. novembra, ko bodo gostovali pri Znojmu.

Danes se nam žal ni izšlo. 😣A fantje so pokazali, kako se bori za zeleni dres 💚🔥

Ljubljana, hvala za podporo! Kakšna publika! Tivoli je donellllll!



Za zmaje je zadel Blaž Tomaževič v 60. pic.twitter.com/WQTKB4jFjZ — HK SŽ Olimpija (@HKOlimpija) November 7, 2021

Kdo bo podaljšal zmagoviti niz?

Kdo bo podaljšal zmagoviti niz? Foto: Guliverimage Nedelja ob tivolskem derbiju prinaša obračun s slovenskim pridihom. Celovec Roka Tičarja bo gostil Salzburg Aljaža Predana.

Zanimivo bo videti razplet dveh moštev, ki v zadnjem času nizata zmage. Innsbruck bo proti Dunaju lovil osmo zaporedno zmago, oklepniki iz prestolnice pa šesto. Čigavega niza bo konec? Moštvi sta v tej sezoni dvakrat že prekrižali palice, prvič so s 3:0 slavili prestolničarji, drugič tesno Tirolci.

Bolzano bo gostil Beljak.

V spomin na tragedijo slovaškega kluba Vse tekme ta konec tedna se bodo začele z minuto molka v spomin na preminula člana iClinic Bratislave – Borisa Sadeckega in direktorja Dušana Paška. Hokejisti na čeladah nosijo Sadecekijevo desetico.

Gradec strl Dornbirn, Linz pa Pustertal

Graški panterji, ki so v petek visoko odpravili Bolzano, so v soboto s 4:3 premagali Dornbirn, prav četrti gol za domače pa je prispeval slovenski legionar Ken Ograjenšek. Linška črna krila so z 1:0 ugnala Pustertal.

Liga ICEHL, 17. krog Nedelja, 7. november

HK SŽ Olimpija : Fehervar AV19 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Tomaževič 59. (Kalan, Čepon); Magosi 21., Atkinson 30. (Magosy, Mihaly) EC KAC : Red Bull Salzburg 2:3 (2:0, 0:1, 0:0; 0:1) – po podaljšku

Roka Tičarja ni bilo v kadru Celovca, Aljaž Predan je igral za Salzburg in sprožil tri strele na vrata KAC. Innsbruck : Vienna Capitals 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) Bolzano : VSV Beljak 3:2 (0:1, 1:0, 1:1; 1:0) - po kazenskih strelih Sobota, 6. november

Graz 99ers : Dornbirn 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

Ken Ograjenšek (Graz) je zabil gol za vodstvo s 4:2 v 59. minuti tekme, Adisa Alagića ni bilo v kadru Gradca. Steel Wings Linz : Pustertal 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Blaž Gregorc (Linz) je enkrat streljal na vrata Pustertala in si prislužil eno dvominutno kazen. IClinic Bratislava - Orli Znojmo - prestavljeno