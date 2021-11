Olimpija po hudem boju izgubila na Češkem

V tednu, ki ga je zaznamovala smrt mladega slovaškega hokejista iz ekipe Bratislava Capitals, bi morali ljubljanski hokejisti igrati tri tekme. Petkovo s slovaško ekipo so odpovedali, danes pa so Ljubljančani gostovali v Znojmu in dobili točko za poraz po podaljšku, čeprav so imeli v rokah tudi zmago po rednem delu.

V prvi tretjini so sicer bolje začeli gostje, zapretil je Miha Zajc, po nevarni domači akciji Ilije Zubova, ko se je izkazal Žan Us, pa so le povedli Ljubljančani. Po podaji Tadeja Čimžarja je v polno zadel Luka Kalan. A domači so danes zelo dobro izkoriščali "power play" in od petih priložnosti z igralcem več zadeli trikrat. Prvič v 14. minuti, ko je izenačil Vojtech Nemec, potem pa še v prvi tretjini še v 15., uspešen je bil Anthony Luciani.

Zmaji so na 15. tekmi vknjižili četrti poraz, tretji, ki jim je prinesel tudi točko. Foto: Kamila Chmel Druga tretjina je bila ljubljanska, gostje so prevladovali in imeli precej več strelov ter bili dvakrat tudi natančni. Najprej je domači vratar Dominik Groh še ubranil strel po prodoru Guillauma Leclerca, nato pa je izenačil Žiga Pance. Pritisk gostov pa se je stopnjeval in v 32. minuti je po akciji Leclerca plošček v mrežo spravil še Aleksandar Magovac.

A tesno vodstvo gostov je napovedovalo razburljivo tretjo tretjino. Čehi so pritisnili in Hunter Fejes je imel priložnost celo z igralcem manj. Gostje so imeli v zadnjih desetih minutah dve izključitvi, drugo pa so domači izkoristili in Radek Prokeš je v 57. minuti premagal Usa za 3:3. V končnici je imela vsaka od ekip še po eno priložnost za to, da bi odločila o izidu tekme, ki pa je šla v podaljšek.

Ta nato ni trajal dolgo, saj je domačim že po manj kot minuti uspelo še četrtič premagati Usa, strelec odločilnega gola je bil Fejes.

V spomin na Sadeckega Foto: Guliverimage Vodstvo hokejske lige ICEHL je dan po smrti hokejista iClinic Bratislava Borisa Sadeckega sporočilo, da se bodo vsi dvoboji ta konec tedna začeli z minuto molka, igralci pa bodo na čeladah nosili pokojnikovo desetico. Ob tem so zapisali, da bodo vse tekme do konca sezone posvečene spominu na umrlega Slovaka.

Petkova tekma prestavljena, v nedeljo prihajajo najbližji zasledovalci

Olimpija bi morala naslednjo tekmo odigrati v petek, ko bi moral v Tivoliju gostovati slovaški iClinic Bratislava Capitals, a je ta prestavljena. Zmaji bodo tako pred reprezentančnim premorom v nedeljo gostili najbližjega zasledovalca Fehervar, pred katerim imajo šest točk prednosti.

Kuraltovim goleada pri Dornbirnu

Preostala moštva so s 15. krogom opravila pretekli konec tedna. Madžarski Fehervar z Anžetom Kuraltom se je veselil na gostovanju v Dornbirnu, kjer je padlo kar 13 golov, osem v mrežo gostiteljev, točko pa je vknjižil tudi Kuralt, ki je podal za prvi gol na tekmi in Fehervarju pomagal do vodstva že v 58. sekundi tekme. Madžarska ekipa se je vodilni Olimpiji na lestvici približala na pet točk zaostanka.

V nedeljo je Aljaž Predan odsedel dve minuti na kazenski klopi, s svojimi Rdečimi biki pa se je veselil zmage (5:2) proti Beljaku. Ken Ograjenšek je trikrat sprožil na vrata Dunaja, gola ni dosegel, z Gradcem je bil poražen z 2:4. Tudi Rok Tičar je streljal trikrat na gostovanju v Bolzanu, kjer je njegov KAC izgubil z 0:1.

Liga ICEHL, 15. krog: Četrtek, 4. november:

Orli Znojmo : HK SŽ Olimpija 4:3* (2:1, 0:2, 1:0; 1:0) - podaljšek

0:1 Kalan (Čimžar, Koblar, 6.), 1:1 Nemec (Prokes, Sedlak,14.), 2:1 Luciani (Bartko, Zubov, 15.), 2:2 Pance (K. Čepon, Murphy, 27.), 2:3 Magovac (Leclerc, Čimžar, 32.), 3:3 Prokeš (Culkin, Svoboda, 57.), 4:3 Fejes (Bartko, Prokes, 61). Sobota, 30. oktober:

Dornbirn : Fehervar 5:8 (1:3, 3:5, 1:0) Nedelja, 31. oktober:

Red Bull Salzburg : VSV Beljak 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Innsbruck : Black Wings Linz 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Vienna Capitals : Graz99ers 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Bolzano : KAC Celovec 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)