Salzburg z metlo v finale, Kuraltovi korak od finala in v ligi prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Salzburžani so s 5:1 odpravili Dunaj in se brez poraza uvrstili v finale.

Salzburžani so s 5:1 odpravili Dunaj in se brez poraza uvrstili v finale. Foto: Guliverimage

Hokejisti Red Bull Salzburga so prvi finalisti lige IceHL. Rdeči biki, v postavo katerih se je po mesecu dni okrevanja po poškodbi vrnil Aljaž Predan, so na Dunaju zmagali s 5:1 in se s 4:0 v zmagah uvrstili v finale. Salzburžani v tej končnici sploh še niso izgubili. V drugem paru je Alba, katere dres nosi Anže Kuralt, doma v podaljšku premagala Beljak in v seriji povedla s 3:1 zmagah. V petek si lahko zagotovijo finale IceHL, danes pa so si že vstopnico za ligo prvakov, v kateri bodo igrali prvič.

Najboljše moštvo rednega dela lige IceHL Red Bull Salzburg se je ekspresno uvrstilo v finale tekmovanja. Potem ko je s 4:0 v zmagah v četrtfinalu odpravilo Znojmo, je po enakem scenariju, brez poraza, v polfinalu "pometlo" še z Dunajem.

Salzburžani, v postavi katerih je bil po mesecu dni spet tudi Aljaž Predan, so se v 16. minuti znašli v zaostanku, a že do prvega odmora izenačili, v drugi tretjini povedli s 3:1, v začetku zadnje pa ušli na +3.

Gostitelji so že sedem minut pred koncem priključek poskušali ujeti brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim načrt ni izšel. Thomas Raffl je v 55. minuti zadel v prazen gol in postavil končnih 5:1.

Madžarska Alba si je priigrala ligo prvakov, zdaj je le še zmago oddaljena od največjega uspega v IceHL – premiernega finala. Foto: Guliverimage

Salzburžani zdaj čakajo na finalnega nasprotnika. Po večerni zmagi v Szekesfehervarju so vrata finala na stežaj odprli člani madžarskega kolektiva, za katerega igra slovenski napadalec Anže Kuralt.

Alba je proti zdesetkanemu Beljaku (pogrešal je Johna Hughesa in Jamieja Fraserja) v 15. minuti povedla s 3:0, a so se gostje vrnili in v 29. minuti z dvema hitrima goloma izenačili.

Madžari so pred drugim odmorom znova povedli (4:3), Rick Schofield pa je slabi dve minuti pred iztekom rednega dela izsilil podaljšek. Tega je po dobrih dveh minutah odločil Janos Hari. Alba je povedla s 3:1 v zmagah in si priigrala dva zaključna ploščka za napredovanje v premierni finale IceHL. Prvega lahko izkoristi v petek na Koroškem.

So si pa Madžari že priigrali vstopnico za nastop v ligi prvakov, v kateri bodo v prihodnji sezoni igrali prvič.