Jeseničani po preobratu izgubili

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na drugi polfinalni tekmi Alpske lige pri Rittnu vodili z 2:1, na koncu pa izgubili z 2:3, tako da je serija, v kateri igrajo na tri zmage, izenačena (1:1). Tretja tekma bo v četrtek na Jesenicah. Izenačeno je tudi v drugem paru. Lustenau, ki je prvo tekmo proti Asiagu izgubil za zeleno mizo (0:5), saj ni imel dovolj razpoložljivih igralcev za obračun, je tokrat zmagal s 5:3 in serijo izenačil.

Jeseničani so na prvi tekmi polfinalne serije premagali Ritten z 2:1, na današnji tekmi pa so po hudem in izenačenem obračunu ostali praznih rok. Obe ekipi sta naatopili zdesetkani, s 17 oziroma 16 igralci v polju.

Gorenjci so slabo odprli obračun, že v tretji minuti so prejeli prvi gol, potem ko je kljub igralcu manj zadel Kanadčan MacGregor Sharp. V končnici uvodne tretjine so obrnili tekmo v svojo korist, najprej so v začetku 17. minute izenačili po golu Erika Svetine, le minuto zatem pa je Eric Pance izkoristil "power-play" in povišal na 2:1.

Varovanci Nika Zupančiča so v začetku in končnici druge tretjine prejeli dva gola. Najprej je njihovo mrežo v 22. minuti zatresel Jakob Prast, sekundo pred odhodom na drugi veliki odmor pa je železarje v slabo voljo spravil še Finec Lasse Uusivirta, ki je izkoristil številno premoč na ledu in povišal na 3:2.

Železarji so v zadnji tretjini skušali doseči izenačujoči gol, v tem pa niso bili uspešni.

V polfinalu moštva igrajo na tri zmage. Tretja tekma bo v četrtek na Jesenicah. Četrta tekma bo 2. aprila, če polfinale tudi takrat še ne bo odločen, pa bo zadnji polfinalni datum 5. april.