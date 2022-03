Pomemben večer za Jeseničane

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo ob 19. uri gostili odločilno peto četrtfinalno tekmo Alpske lige proti Gardeni. Železarji so v seriji na tri zmage vodili z 2:0, a nato italijanski ekipi dopustili, da je z dvema zmagama izsilila peti obračun. Zmagovalec se bo uvrstil v polfinale, za poraženca bo sezone konec. Odločitev o polfinalistu bo danes padla tudi na dvobojih med Lustenauom in Zell am Seejem ter Rittnom in Cortino. V polfinale se je že uvrstil Asiago.