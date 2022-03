Jeseničani zapravili še drugi zaključni plošček

Jeseničani, ki so četrtfinalni niz začeli dobro in prvo tekmo doma gladko dobili s 4:0, na naslednji po vodstvu z 2:0 sicer dovolili izenačenje, a potem v tretjem najdaljšem podaljšku v tem tekmovanju v 17. minuti drugega podaljška zmagali s 3:2, so zdaj spet na začetku. Izgubili so namreč tako tretjo tekmo doma z 1:5 kot današnjo v Val Gardeni.

Gardena je tokrat začela bolje in po vodstvu in jeseniškem izenačenju - zanj je poskrbel Eric Pance sredi prve tretjine - že na prvi odmor odšla s prednostjo zadetka. Ta je v drugi hitro narasla, a vodstvo s 3:1 še ni obetalo mirnega nadaljevanja domačim.

Gostje so namreč na začetku zadnje tretjine ob igralcu več prek Mihe Logarja še znižali na 2:3, a potem ob koncu niti niso dobili priložnosti, da bi lahko brez vratarja izsilili podaljšek. Za Gardeno je namreč v 55. minuti še tretjič na tekmi zadel Max Oberrauch in čeprav je potem Oscar Fröberg jeseniški gol zapustil že tri minute pred koncem, se izid ni več spremenil.

V četrtfinalu alpske lige je tako znan le en polfinalist, Asiago je s 3:0 v zmagah odpravil Vipiteno. V vseh treh drugih parih, poleg jeseniškega še Ritten - Cortina in Lustenau - Zell am See, pa je izid v zmagah 2:2 in bodo odločale pete tekme, ki bodo na vrsti v četrtek.