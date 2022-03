Železarji odigrali tretjo najdaljšo tekmo v alpski ligi in zmagali

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so pri Gardeni odigrali drugo četrtfinalno tekmo Alpske lige. Železarji so na prvem srečanju zmagali s 4:0, danes pa so si po maratonski tekmi (2:3) z novo zmago na stežaj odprli vrata napredovanja v polfinale. Vanj se bodo uvrstile ekipe, ki bodo zmagale trikrat.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v gosteh proti Gardeni igrali tretjo najdaljšo tekmo v ligi AHL. Ta je trajala kar 96 minut in Gorenjci so jo na koncu tudi zasluženo dobili. Za železarje so v polno zadeli Žiga Urukalo, Miha Logar, v 37 minuti podaljška pa je zmagoviti gol dosegel Erik Svetina.