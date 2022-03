Jeseničani so si izbrali tekmeca v četrtfinalu

Hokejisti Sija Acronija Jesenic bodo v alpski ligi tekmovanje nadaljevali s četrtfinalom, v katerem se bodo merili z Gardeno. Tega tekmeca so si železarji izbrali danes, potem ko so imeli kot druga ekipa rednega dela pravico druge izbire. Kot prvi si je Asiago izbral Vipiteno, preostala para pa sta Ritten - Cortina in Lustenau - Zell am See.

Prejšnji teden se je v regionalnem tekmovanju končal drugi del tekmovanja. Hokejisti Sija Acronija Jesenic so si v skupini master zagotovili drugo mesto in s tem neposredno uvrstitev v končnico. Prvi je bil Asiago, tretji Ritten, četrti pa Lustenau.

Te ekipe so nato čakale na razplet kvalifikacij, iz najboljše šesterice sta se jih udeležila Cortina in Fassa, od slabše uvrščenih moštev po rednem delu pa mlada ekipa Salzburga, Bregenzerwald, Vipiteno, Gardena, Zell am See in mlada ekipa Linza.

Teh osem ekip je odločalo o štirih potnikih v četrtfinale. V kvalifikacijah so bili uspešni Cortina, ki je premagala Linz, Vipiteno po zmagi nad Fasso ter Zell am See po uspehu nad mladimi Salzburžani. Vse te ekipe so za napredovanje potrebovale le dve tekmi, le v seriji med Gardeno in Bregenzerwaldom je odločala tretji dvoboj, tega so sinoči s 3:2 dobili Italijani.

Danes dopoldne so prvi trije po rednem delu nato izbirali tekmece. Asiago si je izbral Vipiteno, Jeseničani so se odločili za Gardeno, Ritten je bil zadnji, ki je lahko izbiral, odločil se je za Cortino, ostal pa je še avstrijski par Lustenau - Zell am see.

V četrtfinalu bodo moštva igrala na tri zmage. Prve tekme bodo že v torek, 15. marca. Jeseničani začenjajo na domačem delu, naslednja tekma bo 17. marca v gosteh, tretja pa v soboto, 19. marca spet v Podmežakli. Če serija po treh tekmah ne bo odločena, bosta sledili še tekmi 22. marca v gosteh in 24. marca na Jesenicah.

