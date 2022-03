Krizni leti prebrodili, po sezoni volitve o prihodnjem vodstvu

Pri HDD SIj Acroni Jesenice so predstavili izsledke zadnjih dveh sezon in se dogovorili, da po sezoni izvedejo volilni občni zbor.

V hokejskem klubu Sij Acroni Jesenice so danes izvedli redni občni zbor, na katerem so obravnavali predvsem zadnji dve sezoni, ki sta bili zaradi koronskih omejitev zelo težki. Dogovorili pa so se tudi, da bodo takoj po koncu sezone izvedli volilni občni zbor, na katerem bodo izbrali novega predsednika in vodstvo kluba za naslednja štiri leta.

Kot so sporočili iz jeseniškega kluba, so se na današnjem občnem zboru dotaknili tako sezone 2019/20 kot 2020/21, saj ga v preteklem letu zaradi omejitev niso mogli izvesti.

Poročilo za sezono 2019/20 je predstavil takratni predsednik in zdajšnji direktor jeseniškega kluba Anže Pogačar in jo predstavil kot dobro, ekipa je osvojila tretje mesto v alpski ligi, a zaradi pandemije ostala brez končnice.

Koledarsko leto 2020 so s finančnega zornega kota končali z manjšim minusom, predvsem zaradi koronskih omejitev in s tem odsotnosti navijačev na tribunah, to izgubo so ocenili od 60.000 do 80.000 evrov. Sezono 2020/21 so ocenili kot zelo uspešno, saj so osvojili pokal Slovenije, poletno ligo in državno prvenstvo, neizpolnjen je ostal le en cilj, osvojitev naslova v alpski ligi.

Leto 2021 pa so s finančnega vidika ocenili s plusom, čeprav so zaradi zaprtih dvoran tudi imeli približno takšno izgubo kot v sezoni prej. Po končani sezoni je klub zapustilo skupaj 17 članov, od igralcev, strokovnega štaba in organizacijske ekipe. Kljub temu so sestavili novo ekipo in aktualno sezono začeli optimistično, februarja pa so proti večnim tekmecem iz Ljubljane izgubili tudi polfinale državnega prvenstva in s tem ostali brez možnosti za ubranitev lanskega naslova.

Po koncu sezone volilni občni zbor

Ob koncu občnega zbora - od 25 udeležencev je bilo 17 takšnih z volilno pravico - so bili zbrani sklepčni, da bodo takoj ob koncu sezone organizirali volilni občni zbor, na katerem bodo izbrali novega predsednika in vodstvo kluba za štiriletni volilni mandat.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Danes je bilo na občnem zboru predstavljeno realno stanje jeseniškega hokeja iz zadnjih dveh sezon. Veseli me, da smo bili kljub pandemiji tekmovalno uspešni. Žal je klub zaradi vseh omejitev doživel izpad dohodkov iz naslova vstopnine in gostinstva, zato sem vesel, da smo kljub težkim časom zagotovili pogoje in sredstva za normalno delovanje ekipe. Za nadaljnji razvoj in uspehe kluba se bo moralo v prihodnosti spremeniti več stvari, vodstvo kluba bo moralo biti močnejše, večja podpora lokalnih podjetnikov, poleg tega pa bo jeseniška skupnost morala stopiti skupaj in podpreti ekipo z nakupom vstopnic in obiskom tekem," je po koncu današnjega dogajanja dejal predsednik Peter Bohinec.

"Zagovarjam enoten in močan jeseniški hokej, zato želim povabiti k sodelovanju vse, ki želijo in imajo moč podpreti jeseniško zgodbo. Le enotni in združeni bomo bolj uspešni in bomo lahko dosegli zastavljene cilje in preboj na višjo raven članskega hokeja na Jesenicah," je sklenil predsednik.