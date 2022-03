Spodbudne vesti o Kanadčanu, ki jo je grdo skupil v Tivoliju

V začetku zadnje tretjine petkove druge tekme četrtfinala lige IceHL, v kateri so hokejisti Beljaka s 4:3 premagali HK SŽ Olimpijo in serijo izenačili, jo je po naletu enega od zmajev grdo skupil kanadski hokejist VSV Chris Collins. Ta je brez zavesti obležal na ledu, preden ga je reševalna služba na nosilih odnesla iz dvorane in z reševalnim vozilom odpeljala v ljubljanski UKC.

V sicer precej polni in bučni dvorani Tivoli je včeraj za nekaj minut zavladala tišina in zaskrbljenost, ko je po naletu enega od ljubljanskih hokejistov na ledu nezavesten obležal 29-letni kanadski center beljaškega VSV Chris Collins.

Reševalci so takoj stopili v akcijo, nesrečnega hokejista previdno naložili na nosila in nato z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center. Do povsem regularnega trka je prišlo kakšen meter od ograde, Collins naleta ni pričakoval, izgledalo je, da je z glavo nato treščil v ogrado, zato je zdravnike skrbelo, da je prišlo do resnejše poškodbe "zgornjega dela telesa," (vratu in glave) kot danes poroča spletna stran lige IceHL.

A zadnje novice so vendarle obetavne, preiskave v bolnišnici niso pokazale resnejših poškodb, hokejista pa so že v noči na soboto prepeljali v beljaško bolnišnico, kjer pa ostaja na opazovanju. Za zdaj še ni dobil izpisnice zdravnikov, čaka ga še nekaj natančnejših preiskav, a vendarle kaže, da jo je odnesel srečno.

Dogodek je preučila tudi Mednarodna komisija za varnost igralcev (International Player Safety Committee - PSC) in ugotovila, da je bil nalet v skladu s pravili in da kakšne naknadne kazni niso potrebne.