Ljubljanski kapetan pričakuje drugačno tekmo

Ljubljanski novinec v tekmovanju je premierno končnico odprl na najboljši mogoč način, z gostujočo zmago nad Beljakom, ki je Olimpijo sam izbral za četrtfinalnega nasprotnika. Zmaji so na Koroškem ob koncu druge tretjine vodili s 5:1, na koncu pa zmagali s 6:4.

Foto: Luka Vovk/Sportida Kapetan Žiga Pance od nasprotnikov pričakuje drugačno, bolj fizično tekmo.

"Beljak nas je izbral z razlogom, pričakovali so, da bodo z lahkoto prišli prek nas. V petek bo zagotovo precej drugačna tekma, mislim, da bo vsaj z njihove strani tekma bolj fizična. Nimajo kaj izgubiti, morali bomo še bolj pomagati Usu v obrambi," pravi izkušeni napadalec, branilec Aleksandar Magovac pa dodaja: "Vedeli smo, da bo vzdušje v dvorani v Beljaku peklensko, to pa nam je dalo še dodatno motivacijo. Videli smo, da nam lahko uspe. V petek bodo verjetno prišli še bolj motivirani in željni dokazovanja, da so boljša ekipa, a mi se ne bomo predali."

Prav na to, da bo treba igrati bolj trdno, bolj kompaktno in na telo, opozarjata branilec Beljaka Philipp Lindner in napadalec Marco Richter. Ob tem dodajata, da morajo graditi na igri iz zadnjih 20 minut sredine tekme, ko so oblegali vrata zeleno-belega tabora, a jim preobrata ni uspelo uprizoriti, ter omejiti ljubljanske protinapade.

Ljubljančani, pri katerih je napadalec Žan Jezovšek na prvi tekmi utrpel zlom nosu, bodo koroške goste pričakali ob 19.45. Tretja tekma bo v nedeljo v Beljaku.

Branilci naslova iz Celovca so na prvi tekmi Dunaj premagali po podaljšku. Foto: EC-KAC/Kuess

Celovčani bodo drugo zmago lovili doma

Drugo zmago bodo doma lovili tudi branilci naslova iz Celovca, ki tudi tokrat proti Dunaju ne bodo mogli računati na poškodovanega Roka Tičarja. Alba po drugo zmago odhaja na Južno Tirolsko, Madžari so bili v sredo zelo prepričljivi, Pustertal so premagali s kar 8:1. Salzburg gostuje v Znojmu.