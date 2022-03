Izkušeni člen priznava, da si sprva ni mislil, da jim bo tako dobro uspevalo

Sredi septembra ste kot novinci v tekmovanju pri številnih veljali za ekipo, ki naj ne bi mešala štren pri vrhu, a ste kaj hitro dokazali, da boste številnim še kako oster trn v peti. Lep čas ste preživeli na prvem mestu, se neposredno uvrstili v četrtfinale, ki ga začenjate v sredo. Če se vrnete pred začetek sezone, s kakšnimi osebnimi pričakovanji ste vstopili v IceHL?

Če sem iskren, si nisem mislil, da nam bo skozi sezono uspevalo tako dobro, kot nam je. A ko smo začeli in ko smo videli, da lahko igramo proti tem ekipam, je samozavest rasla. Iz dneva v dan smo spoznavali, da imamo pravzaprav dobro ekipo. Da smo, ne glede na to, da imamo večinoma slovenske igralce, ki so skoraj vsi prišli iz Alpske lige, in le nekaj tujcev, zelo dobra ekipa. Da to moštvo zelo dobro deluje na ledu, da lahko premagamo vsakogar, tudi na primer Salzburg in tudi preostale velike ekipe.

Premagovali smo skoraj vse, s katero od ekip smo sicer imeli malo več težav, z drugimi malo manj. A sčasoma smo videli, da nobena ekipa ni bav bav. Šli smo iz tekme v tekmo. In zdaj smo tu, v končnici.

Kako dolgo ste potrebovali, da ste pri sebi res začeli verjeti, da boste lahko enakovreden tekmec?

Že pripravljalne tekme smo odigrali zelo dobro. Prijateljska tekma v Innsbrucku se mi je zdela ena izmed boljših pripravljalnih tekem. Bilo je na res visoki ravni, vse skupaj je bilo hitrejše, kot smo bili navajeni na preteklih pripravljalnih tekmah. Takrat se spomnim, da sem si rekel: "To bo res težka sezona."

A ko odigraš nekaj težkih tekem drugo za drugo, potem tudi sam prideš v ta ritem, vse skupaj hitreje postaja precej lažje. Zame je bila Innsbruck ena od ekip, proti kateri je bilo najtežje igrati, veliko je bilo treba drsati, bili so zelo agresivni, igrali so drugače kot druge ekipe. Več tekem, kot je bilo za nami, bolj smo verjeli vase. Rasli smo z vsako tekmo. Ob vsem tem smo videli še, da imamo dolžino, da imamo štiri, pet zelo enakovrednih napadov.

Videti je, da je prav ta širina eden od ključnih dejavnikov vašega uspeha.

Da. Imamo pet precej enakovrednih napadov, pet zato, ker nas je bilo toliko več na seznamu. Za trenerja je to tudi sladka skrb, saj se lahko odloča, koga bo kdaj dodal.

Seveda je nekaj odstopanja pri posameznikih, a je, gledano na splošno, vsaka peterka "tam tam". To je naša prednost, saj vemo, da imajo druge ekipe prvi in drugi napad sestavljen iz močnih tujcev, tretji, četrti pa jim že lahko malo šepa.

Omenili ste trenerja. Zdi se, da je Mitji Šivicu uspelo najti recept, kako iz ekipe iztisniti kar največ, začenši z zahtevnimi poletnimi pripravami.

Že njegova pretekla trenerska leta so dovolj zgovorna. Sploh to, kaj mu je uspelo narediti z Jesenicami. Pričakoval sem, da bo on pravi trener za to ekipo. Menil sem, da če kdo, bi lahko prav on peljal to zgodbo do končnice. Pokazalo se je, da je pravi. Ima svoje poglede na hokej, ve, kaj je potrebno za uspeh. Tega se drži. In od tega niti malo ne odstopa.

Po dve zmagi na vsaki strani

Olimpija in Beljak, pri katerem vlogo pomočnika trenerja opravlja Marcel Rodman, sta se v rednem delu srečala štirikrat. Na prvi tekmi so s kar 6:0 zmagali Ljubljančani, na drugi so zmaji prav tako zmagali (4:3), tretjo in četrto pa so s 4:2 dobili Korošci. Eno od tekem je zaznamoval tudi incident, saj je komisija tekmovanja gesto Tadeja Čimžarja in Mihe Zajca označila za rasizem in jima naložila deset tekem prepovedi. Po mnenju Šivica bo tudi to dalo nekaj dodatne motivacije, ki je sicer v izločilnih bojih ne manjka.

Kako zahtevno je bilo za vas pri 39 letih in po treh letih Alpske lige znova zadrsati na višji tekmovalni ravni?

Preklop spet ni bil tako težek, kot morda kdo misli. Sezono smo začeli že julija, ko smo že zelo močno trenirali. Pripravljenost je bila na zelo visoki ravni.

Velika razlika je, če poleti le ležiš na plaži in nič ne delaš ali pa prideš res dobro pripravljen. Če so priprave dobro začrtane, če imaš dobre pripravljalne tekme, je tudi štart lažji. Zaradi teh dobrih priprav smo imeli tudi tako dober štart.

Če ste imeli vi dober štart in bili ena od bolj vročih ekip, je konec rednega dela pripadel Beljaku, ki vas je izbral za četrtfinalnega tekmeca. Zmagali so na zadnjih 12 tekmah od 13. Beseda ali dve o Korošcih, pri katerih nekatere igralce dobro poznate.

Oni so šli iz malce slabše ekipe v zelo vročo, proti koncu rednega dela so res stopnjevali formo. Spomnim se, da nekaj časa nisem prav pozorno spremljal lestvice, ko pa sem naslednjič pogledal, sem videl Beljak na drugem mestu in si rekel: "Od kod zdaj to?"

John Hughes (v sredini) je med letoma 2010 in 2012 igral v Ljubljani. Pred to sezono se je iz Salzburga preselil v Beljak. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Gre za ekipo, ki lahko hitro kaznuje napake. Če ne bomo zbrani v obrambi, smo lahko hitro kaznovani. Tukaj preti največ nevarnosti. Dobro poznam Hughesa (Johna, op. a.) in Fraserja (Jamieja, op. a.). Gre za dva odlična igralca, ki sta še vedno, pa čeprav sta zdaj že med starejšimi v ligi, med boljšimi, če ne kar med najboljšimi. Če jima pustiš malo preveč prostora, ga takoj izkoristita. Treba bo stati zelo blizu, biti zelo agresiven pri teh igralcih, jim dopustiti čim manj prostora. Menim, da lahko na ta način tudi mi v tem četrtfinalu zmagujemo. Zelo pomembna bo obramba, saj vemo, da v končnici zmaguje prav ta.

Dokazali smo že, da jih lahko premagamo. Ko sem gledal tekmo v Ljubljani, ko so fantje zmagali s 6:0, Beljaka skoraj ni bilo nikjer, potem smo sicer dvakrat izgubili z njimi, ampak menim, da smo si ta poraza zakuhali sami in da bi se stvari lahko obrnile drugače. Sami smo jim ponudili priložnosti, oni pa so jih izkoristili.

V petek prva domača tekma Olimpija bo prvo domačo tekmo odigrala v petek, drugo v torek, 15. marca, morebitno tretjo pa v nedeljo, 20. marca. Posamična vstopnica stane 15 evrov, paket za četrtfinale pa 30 evrov, družinska vstopnica za posamično tekmo je 29 evrov, paket pa 80 evrov.

Po lanski sezoni, ko je bilo že jasno, da se bo klub iz Alpske lige preselil v IceHL, ste dejali, da boste igrali, dokler bo telo dopuščalo, saj je želja še vedno prisotna. Koliko elana za prihodnost je še, sploh po takšni premieri med regionalno elito?

O tem bom raje govoril po sezoni. Lahko pa rečem, da sem si res želel odigrati še eno končnico na tej ravni. Zelo veliko mi pomeni, da nam je uspelo.

Vesel sem, da so se omejitve, povezane s koronavirusom, sprostile. Komaj čakam, da bomo odigrali prvo domačo tekmo pred, upam, polno dvorano. Ti občutki, ko te spodbuja več tisoč ljudi, so res enkratni. Takrat letiš po ledu, navijači ti dajo dodaten naboj. Prav zaradi njih treniraš, igraš, se posvečaš temu športu. Seveda želiš na vsaki tekmi zmagati, a razlika je, ali igraš pred 500 gledalci ali pa pred polnimi tribunami.