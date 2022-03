Hokejisti HK SŽ Olimpija odštevajo dneve do prve tekme četrtfinala lige IceHL, v katerem se bodo za polfinalno vstopnico od srede borili z Beljakom. Koroško moštvo so v tej sezoni na štirih obračunih dvakrat premagali, dvakrat pa izgubili. Glavni trener zmajev Mitja Šivic pravi, da je od začetka verjel v novinca v tekmovanju, ki je odločen, da še ni rekel zadnje besede. Ljubljančani bodo četrtfinale začeli v gosteh, prva domača tekma jih čaka v petek ob 19.45.

"Fantom sem že rekel, da naj si ne predstavljajo, da bom po porazu prišel v garderobo in bo vse 'okej' samo zato, ker smo palčki. Potrebujemo potrpežljivost, podporo navijačev in podporo kluba. Potrpežljivost da, ampak ne preveč," je sredi septembra, tik pred prvo tekmo HK SŽ Olimpija na višji tekmovali ravni, ligi IceHL (nekdanji ligi EBEL), razmišljal glavni trener zeleno-belih Mitja Šivic.

"Meje so le v naših glavah" "Redni del sezone moram oceniti kot zelo uspešen, verjamem pa, da ekipa še ni rekla zadnje besede." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slabega pol leta zatem se ljubljanski novinec, ki se je kaj hitro otresel priponke palček ali "outsider", pripravlja na četrtfinale. S 6. mestom med 14 ekipami (13 po izstopu Bratislave) si ga je priboril že po rednem delu tekmovanja in po desetih letih poskrbel, da bodo zmaji spet del končnice IceHL (nekdanje EBEL). V četrtfinalu se bodo na štiri zmage udarili z Beljakom, ki je redni del končal na drugem mestu in pri katerem vlogo pomočnika trenerja opravlja Marcel Rodman.

"Ko smo se pred petimi leti odločili, da bomo peljali to ljubljansko hokejsko zgodbo in jo poskušali vrniti na zmagovite tire, si nikoli nismo domišljali, da bomo tako uspešni. Zahvala gre vsem sodelujočim v celotnem obdobju. Na začetku sezone je bil moj osebni cilj ali pa cilj, ki smo si ga postavili v tem klubu, da dostojno nastopamo v tej ligi. Fantje so dokazali, da lahko več kot dostojno nastopamo v tej ligi in smo konkurenčni vsaki ekipi. S tega vidika moram ta del sezone oceniti kot zelo uspešen, verjamem pa, da ekipa še ni rekla zadnje besede. Meje so v naših glavah. Če bomo te meje premaknili, lahko dosežemo še marsikaj," je na novinarski konferenci pred sredinim začetkom četrtfinala dejal predsednik Olimpije Miha Butara.

Mitja Šivic je v svojo zasedbo verjel od začetka. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Verjel od začetka

Da lahko njegovi varovanci spišejo lepo zgodbo, je že med zahtevnimi suhimi pripravami verjel 42-letni trener. "Res sem verjel. Večinoma so bili ti fantje zaradi turbulence slovenskega hokeja pred sezono izvzeti iz igranja na tej ravni, tako da so si zaslužili priložnost. Verjel sem, da lahko uspešno nastopajo v tej ligi. Kako uspešno, pa je bila uganka za vse. Tudi zame. Vedeli smo, da bodo vzponi in padci, in so tudi bili, a če pogledamo skozi celotno sezono, smo lahko s temi nepopolnimi 52 krogi zelo, zelo zadovoljni. Čestitke fantom za vso opravljeno delo, res trdo so delali in bili za zdaj lepo nagrajeni.

"Pritisk je na njih, mi moramo biti najboljša različica sebe"

Kot pravi, petkovega izbora nasprotnikov – prvi trije so si ga izbrali sami, Olimpijo je izbral Beljak – ni spremljal, saj je zaspal, tako da mu je novico o nasprotniku prenesel Butara. In kaj pravi o koroškem tekmecu?

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Nisem imel prevelikih pričakovanj o nasprotniku, ker lahko vsak premaga vsakega. Vesel sem, da bo vožnje le slabi dve uri, kar je bolj dobrodošlo, kot bi se bilo voziti v Fehervar ali pa kam drugam. Beljak je ekipa, ki je poimensko zelo dobra, statistika njihovih najboljših šestih napadalcev je odlična, gre za igralce, ki znajo sami odločiti tekmo. Zelo nevarni so prav zaradi individualnih kakovosti, sposobni so iz 'polkonter' in protinapadov narediti veliko razliko, tako da bomo morali biti pozorni, da jim ne bomo dajali takih priložnosti. Moramo zadržati svoj penalty-kill. Pritisk je na njih, naša naloga pa je, da smo taki, kot znamo biti, najboljša verzija, kot smo lahko. Če so nas oni izbrali, so nas z razlogom, saj so mislili, da bo proti nam lažje. To je za nas le plus, da dokažemo, kako se motijo. Naj kar bodo favoriti. Naša naloga je, da pokažemo, da favoriti ne zmagujejo vedno, da lahko imajo sredstva, mi pa veliko srce in 'jajca'," še pravi Gorenjec na ljubljanski trenerski klopi, ki prednost Olimpije vidi v igralski širini: "Imamo globino, imamo štiri napade, to je naša prednost. Vsi ti so sposobni igrati na zelo visoki ravni."

Šivic ne bo mogel računati na branilca Kristjana Čepona (ta je že prestal operacijo) in Tineta Klofutarja, saj sta že končala sezono, preostali večjih težav nimajo.

Po dve zmagi vsake ekipe Olimpija se je v rednem delu štirikrat srečala z Beljakom, dvakrat ga je premagala (6:0, 4:3), dvakrat pa izgubila (2:4, 2:4). Foto: Luka Vovk/Sportida Moštvi sta se v rednem delu srečali štirikrat. Na prvi tekmi so s kar 6:0 zmagali Ljubljančani, na drugi so zmaji prav tako zmagali (4:3), tretjo in četrto pa so s 4:2 dobili Korošci. Eno od tekem je zaznamoval tudi incident, saj je komisija tekmovanja gesto Tadeja Čimžarja in Mihe Zajca označila za rasizem in jima naložila deset tekem prepovedi. Po mnenju Šivica bo tudi to dalo nekaj dodatne motivacije, ki je sicer v izločilnih bojih ne manjka.

Aleš Mušič si je želel še enkrat zaigrati v končnici IceHL. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Olimpija bo v končnici tega tekmovanja zaigrala prvič po desetih letih, ko je bil, kot letos, v ekipi tudi izkušeni napadalec Aleš Mušič. Nekdanji dolgoletni kapetan verjame, da še niso rekli zadnje besede: "Imamo lepo priložnost, da se uvrstimo naprej. Vse bomo naredili za to, da pokažemo, česa smo sposobni. Zelo pomembna bo obramba, saj vemo, da v končnici obramba zmaguje. Moramo narediti čim manj napak, saj imajo odlične igralce, ki znajo izkoristiti vsako. Treba se bo boriti na maksimumu, tako smo lahko konkurenčni, kar smo že pokazali."

Zmaji imajo v svoji vrsti še enega izkušenega člana, Sebastien Piche bo šestič igral v končnici IceHL, leta 2014 se je v dresu Bolzana z Žigo Pancetom veselil naslova prvaka. Kanadski branilec vlogo favorita prepušča Korošcem. "Redkokdo je mislil, da bomo tu, pa smo. Verjamemo, da lahko zmagamo. Menim, da je ves pritisk na Beljaku, ne na nas."

V petek prva domača tekma Olimpija bo prvo domačo tekmo odigrala v petek, drugo v torek, 15. marca, morebitno tretjo pa v nedeljo, 20. marca. Posamična vstopnica stane 15 evrov, paket za četrtfinale pa 30., družinska vstopnica za posamično tekmo je 29 evrov, paket pa 80 evrov.

"Menim, da je ves pritisk na Beljaku, ne na nas," pravi Sebastien Piche. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Štiri zmage za polfinale

Salzburg, Beljak, Alba, Dunaj, Pustertal in Olimpija so si četrtfinale zagotovili že po rednem delu tekmovanja, Celovec in Znojmo pa v dodatnih bojih, v katerih sta končala sezoni Bolzana in Gradca.

Rdeči biki so kot prvi lahko izbrali svojega četrtfinalnega nasprotnika, odločili so se za Znojmo, Beljak je izbral Olimpijo, Alba pa še enega novinca v tekmovanju Pustertal. V zadnjem četrtfinalnem paru se bosta tako udarila kluba, ki vselej ciljata proti vrhu, Dunaj in branilec naslova Celovec.

V polfinale se bodo uvrstile ekipe, ki bodo prve vknjižile štiri zmage. Četrtfinalni datumi so 9., 11., 13., 15., 18., 20. in 22. marec. Olimpija bo doma igrala 11., 15., morda tudi 20. marca.

IceHL, četrtfinale, prve tekme Sreda, 9. marec

VSV Beljak – HK SŽ Olimpija

Red Bull Salzburg (Aljaž Predan) – Orli Znojmo

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) – Pustertal

Vienna Capitals – EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj, Val Usnik) *igrajo na štiri zmage; datumi preostalih tekem 11., 13., 15., 18., 20., 22. marec

