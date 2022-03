Potem ko se je eden vidnejših členov obrambe slovenske reprezentance zadnjih let Blaž Gregorc lani s Celovcem veselil prvaka lige EBEL (danes IceHL), se je pred letošnjo sezono preselil k tekmecu v Linz. Črna krila so v IceHL začela slabo, tudi nadaljevanje, v katerem so rezultatsko krivuljo poskušali obrniti navzgor z novim trenerjem, ni prineslo zadovoljstva. Linz je redni del končal na zadnjem mestu – na 49 tekmah so zmagali le 11-krat –, tako da je bilo v nedeljo zanj sezone že konec.

Ni pa še konec klubskega tekmovalnega obdobja za Gregorca, ki se je zdaj preselil v prvo nemško ligo, kjer bo do konca sezone pomagal Augsburger Panther. Moštvo je trenutno na desetem mestu nemškega prvenstva, ki po rednem delu kot zadnje vodi v dodatne boje za končnico – prvih šest se neposredno uvrsti v četrtfinale, ekipe na mestih med sedmim in desetim pa se med seboj pomerijo za dve preostali vstopnici. Augsburg bo nujno potreboval točke, saj mu četverica za njim močno diha za ovratnik. V klubu verjamejo, da jim bo pri tem izdatno pomagal 32-letni slovenski branilec. Gregorc je v dresu Linza odigral 48 tekem, v statistiko pa vpisla tri zadetke in 12 asistenc.

V Nemčiji že slovenski kvartet

V nemškem prvenstvu igrajo še štirje Slovenci. Jan Urbas (43 tekem, 44 točk – 19 golov, 25 asistenc), Žiga Jeglič (43 tekem, 45 točk – 15 golov, 30 asistenc) in Miha Verlič (41 tekem, 36 točk – 18 golov, 18 asistenc) so člani Fischtown Pinguins, ki je trenutno peti, Robert Sabolič (40 tekem, 22 točk – 12 golov, 10 asistenc) pa igra za Krefeld, ki je trenutno zadnji, 15.