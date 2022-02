Olimpija redni del končala s porazom, v četrtfinale še en novinec

Hokejisti Olimpije so na zadnji tekmi rednega dela z 0:4 izgubili na Dunaju. Zmaji so zasedli šesto mesto rednega dela in si že zagotovili četrtfinale. Tega bodo začeli čez dober teden.

Hokejisti Olimpije so na zadnji tekmi rednega dela z 0:4 izgubili na Dunaju. Zmaji so zasedli šesto mesto rednega dela in si že zagotovili četrtfinale. Tega bodo začeli čez dober teden. Foto: Leo Vymlatil

Hokejisti Olimpije so v tekmi 52., zadnjega kroga rednega dela lige ICEHL na Dunaju izgubili z ekipo Vienna Capitals z 0:4 (0:2, 0:1, 0:1). Ljubljančani so redni del, v katerem so si že zagotovili četrtfinale, končali na šestem mestu. Zadnjo "neposredno" vstopnico za končnico si je z zmago nad Znojmom zagotovil še en novinec Pustertal. V četrtfinalu, ki se bo začel 9. marca, so ob Olimpiji in Pustertalu tudi Salzburg, Beljak, Alba in Dunaj. Za preostali četrtfinalni vstopnici se bosta pomerila Znojmo in Gradec – Znojmo si je lahko sam izbral nasprotnika – ter v ponovitvi lanskega finala Celovec in Bolzano. Za Innsbruck, Dornbirn in Linz je sezone konec.

Ljubljanski hokejisti so redni del lige ICEHL končali s porazom, ki pa ni bistveno spremenil stanja na lestvici. Že pred to tekmo so namreč Ljubljančani imeli v rokah uvrstitev med najboljšo šesterico, ki ima že zdaj zagotovljeno končnico tekmovanja. Zadnji dve mesti bosta dobili ekipi, ki bosta zmagali v dodatnih kvalifikacijah, v katerih bodo sodelovale ekipe na mestih od sedem do deset. Zadnje tri ekipe lige so že končale tekmovanje.

Pot do vsaj šestega mesta so zeleno-beli tlakovali s prejšnjimi tremi tekmami, ko so dosegli tri zmage, zadnjo v petek proti neposrednemu tekmecu Bolzanu s 3:2. Dan prej pa so premagali tudi Dunajčane s 5:2, zato so ti danes iskali način, da bi se oddolžili. Tekma je sicer odločala tudi o četrtem mestu, ki si ga je zagotovil zmagovalec dvoboja.

Dunaj je končal na četrtem mestu. Foto: Leo Vymlatil

Na koncu je maščevanje Dunajčanom uspelo, saj danes sproščeni gostje niso bili tako nevarni. Že v prvi tretjini so si Dunajčani priigrali dva gola prednosti, potem ko je najprej Nicolai Mayer z natančnim strelom presenetil Žana Usa, potem pa je isti igralec izkoristil še številčno prednost.

Upe Ljubljančanov na morebiten preobrat pa je že v 21. minuti pokopal tretji gol Dunaja. Gostom ni stekla igra z igralcem več, čeprav so imeli v drugem delu dva "power-playa".

V zadnji tretjini sta bila nevarna Blaž Tomaževič in Tadej Čimžar, a je bil zbran vratar Bernhard Starkbaumm. Ob koncu tretjine pa so gostje Usa že zgodaj potegnili iz vrat, kar je nato izkoristil Matt Bradley za potrditev zmage.

Pustertal je v boju za neposredno končnico premagal Znojmo in si že zagotovil četrtfinale. Čehi si ga bodo poskušali priboriti proti Gradcu. Foto: Kamila Chmel

Šesterica v četrtfinalu, štirje v dodatni boj, za trojico je sezone konec

Končnico so si poleg današnjih tekmecev neposredno zagotovili še Salzburg, VSV Beljak, Fehervar in Pustertal, v dodatnih kvalifikacijah bodo igrali Orli Znojmo, KAC Celovec, Bolzano in Graz99ers, sezona pa se je že končala za Innsbruck, Dornbirn in Black Wings Linz.

Para dodatnih kvalifikacij za končnico Orli Znojmo (7) – Graz 99ers (10)

EC KAC (8) – Bolzano (9) Znojmo je kot sedmouvrščeni sam izbral nasprotnika – izbiral je lahko med Bolzanom in Gradcem –, izbral je Gradec, tako da se bo Bolzano v ponovitvi lanskega finala za četrtfinale pomeril s Celovcem.



Igrajo na dve zmagi. Tekme bodo prihodnjo sredo, petek, in če bo treba, še v nedeljo.

Liga IceHL, 52. krog Nedelja, 27. februar

Vienna Capitals : HK SŽ Olimpija 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Strelci: 1:0 Meyer (Sheppard, 8.), 2:0 Meyer (Bradley, 17.), 3:0 Lowry (Hackl, 21.), 4:0 Bradley (Meyer, Wall, 57.).* Kazenske minute: Vienna Capitals 10, SŽ Olimpija 4.



VSV Beljak : Salzburg 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Fehervar :Dornbirn 3:4 (0:2, 0:0, 3:2)

Orli Znojmo :Pustertal 2:3 (0:0, 2:1, 0:1; 0:1)

Innsbruck : Black Wings Linz 4:3 (1:1, 0:1, 3:1)

Lestvica 1. Salzburg* 49 tekem - 1,959 točke/tekmo (96 točk)

2. VSV Beljak* 47 - 1,851 (87)

3. Fehervar* 48 - 1,750 (84)

4. Vienna Capitals* 48 - 1,667 (80

5. Pustertal* 49 - 1,592 (78)

6. SŽ Olimpija* 46 - 1,587 (73)

--------------------------------------------------------

7. Orli Znojmo 48 - 1,542 (74)

8. KAC Celovec 49 - 1,531 (75)

9. Bolzano 46 - 1,500 (69)

10. Graz99ers 48 - 1,479 (71)

--------------------------------------------------------

11. Innsbruck 49 - 1,388 (65)

12. Dornbirn 48 - 0,938 (45)

13. Black Wings Linz 49 - 0,755 (35)

* Ekipa si je zagotovila četrtfinale - O razvrstitvi po izstopu Bratislave ne odločajo več osvojene točke, temveč povprečno število osvojenih točk na tekmo, zaokroženo na tri decimalke. - Prvih šest ekip se je uvrstilo neposredno v končnico, moštva na mestih med sedmim in desetim se bodo pomerila za preostali četrtfinalni vstopnici, za ekipe na mestih med 11. in 13. je sezone konec.

