V Tivoliju bo vroče: play-off spopad prestolničarjev

Pred moštvi v ligi IceHL so le še štirje dnevi rednega dela tekmovanja. Večina bo odigrala dve tekmi, Olimpija pa še tri. Danes bo v Tivoliju gostoval klub, ki vselej pogleduje proti vrhu, Dunaj. V petek v Ljubljano prihaja Bolzano, ki mu komisija ni ugodila v pritožbi glede tekem proti Celovcu in Albi – obe so registrirali s 5:0 v korist Korošcev in Madžarov –, v nedeljo pa bodo Ljubljančani gostovali še na Dunaju.

Če se ne uvrstijo neposredno v četrtfinale, jih čaka dodatni boj



Prvih šest ekip se bo neposredno uvrstilo v končnico, moštva na mestih med sedmim in desetim se bodo pomerila za preostali četrtfinalni vstopnici, za ekipe na mestih med 11. in 13. pa bo v nedeljo sezone konec. Sedmouvrščena ekipa bo v nedeljo sama odločila, ali se bo v seriji na dve zmagi, ki se bo začela 2. marca, pomerila z devetim ali desetim.

Dve tekmi, dve zmagi Olimpije

Dunajčani so trenutno na četrtem mestu, Olimpija pa na šestem, ki kot zadnje vodi neposredno v končnico. Ljubljančani imajo vse v svojih rokah. Z Dunajčani so palice v tej sezoni prekrižali dvakrat in obakrat zmagali – z Dunaja so se vrnili s polnim plenom, edini zadetek na obračunu je prispeval Aleksandar Magovac, v Tivoliju so zmagali po izvajanju kazenskih strelov.

"Z Dunajem smo dvakrat igrali in imamo pozitiven izplen, a takrat oni niso bili v popolni postavi, pa tudi mi ne. Vsi se borimo za play-off, pričakujem play-off tekmo. Ta bo pokazatelj, kje smo." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Pred nami je fantastična tekma. Iz tega vidika, da smo si lahko malo oddahnili, saj vemo, da smo že med prvih deset. Tu smo si želeli biti, pripisovali pa so nam veliko manj. Zdaj se lahko osredotočamo le še na veliko borbo in iščemo nekaj več. Tega nekaj več si želimo. Z Dunajem smo dvakrat igrali in imamo pozitiven izplen, a takrat oni niso bili v popolni postavi, pa tudi mi ne. Vsi se borimo za play-off, pričakujem play-off tekmo. Ta bo pokazatelj, kje smo. Iz te tekme se lahko naučimo ogromno. Moramo pa biti veliki boljši kot zadnjo tekmo doma. Predvsem v obrambi, na obrambni strani paka. Potem imamo možnosti, da tudi zmagamo," pred večernim srečanjem pravi trener zeleno-belih Mitja Šivic.

Njegovi varovanci bodo v petek gostili Bolzano, za konec rednega dela pa bodo vrnili obisk Dunajčanom.

Liga IceHL, zaostala tekma 43. kroga Četrtek, 24. februar

19.45 HK SŽ Olimpija – Vienna Capitals