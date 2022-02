V ligi ICEHL ne bodo nadomeščali prestavljenih tekem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo hokejske lige ICEHL je sporočilo, da zaradi zgoščenega urnika ne bodo nadomeščali tekem, ki so jih v zadnjem obdobju prestavili zaradi zdravstvenih razlogov oziroma koronskih okužb v ekipah. Redni del sezone se bo sicer končal ta teden, najboljših šest ekip si bo neposredno zagotovilo končnico.

V ligi ICEHL, v kateri v tej sezoni nastopa tudi slovenski klub SŽ Olimpija, so se že pred meseci (po izstopu Bratislave) odločili za merilo količnika med številom točk in odigranimi tekmami, ki odloča o vrstnem redu namesto doseženih točk. To je vodstvu lige omogočilo regularno izpeljavo tekmovanja tudi ob morebitnih odpovedih tekem oziroma ob neenakem številu odigranih tekem sodelujočih ekip.

Kot so sporočili zdaj, pa zaradi zgoščenega urnika ne bo mogoče izpeljati tekem, ki so jih odpovedali oziroma prestavili v zadnjem času. Kljub vsem težavam so zadovoljni s podatkom, da je klubom uspelo izvesti 97 odstotkov predvidenih tekem oziroma 292 od 302.

Vsi klubi pa že zdaj izpolnjujejo dodatni pogoj za izpeljavo tekmovanja po kriteriju količnika, to je vsaj 80 odstotkov odigranih tekem, ki so bile na koledarju, so še dodali v vodstvu lige.

Pred hokejisti Olimpije so še štiri tekme

Redni del se bo tako končal ta teden z zadnjimi krogi in nekaterimi prestavljenimi dvoboji. SŽ Olimpijo čakajo še štiri tekme, po katerih bi si morda lahko še priborila šesto mesto, a bo morala po drugi stani paziti, da ne bi izpadla iz prve deseterice. V ligi ICEHL namreč prvih šest mest zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico, ekipe na mestih sedem, osem, devet in deset pa bodo igrale dodatne kvalifikacije za končnico. Zadnja tri moštva v ligi bodo končala tekmovanje po rednem delu.

Ljubljančani bodo danes gostovali pri Dornbirnu, potem v četrtek igrali doma z Dunajem in v petek še z Bolzanom, v nedeljo jih za konec rednega dela čaka še gostovanje pri Dunajčanih.

Zeleno-beli so sicer po zadnjem porazu proti Znojmu z 0:8 zdrsnili na deveto mesto, odigrali so 42 tekem in jih dobili 21. Imajo količnik 1,524, šesti Bolzano je pri 1,568, 11. Innsbruck pa pri 1,413.

V dodatnih kvalifikacijah bodo ekipe igrale po sistemu na dve zmagi, pri čemer bo sedmouvrščeni po rednem delu izbiral tekmeca (deveto ali deseto ekipo).

Zmagovalca teh dodatnih kvalifikacij se bosta pridružila prvim šestim ekipam rednega dela, v končnici bodo lahko svoje tekmece izbirali prvi trije.