Olimpija s pomembno zmago spet na mestih, ki vodijo neposredno v končnico

Hokejisti HK SŽ Olimpija so zadnji teden rednega dela lige IceHL odprli s pomembno zmago na Predarlskem, kjer so Dornbirn premagali s 4:2 in se z devetega mesta vrnili med prvo šesterico, ki se po rednem delu neposredno uvrsti v četrtfinale. Tega so si z zmago nad Innsbruckom danes že priigrali Anže Kuralt in soigralci Albe. Že pred današnjimi dvoboji so si četrtfinalno vstopnico zagotovili Salzburžani in Beljačani. Olimpijo druga od štirih ključnih tekem tedna čaka v četrtek, ko v Tivoli prihaja četrti Dunaj.

Moštva v ligi IceHL so vstopila v zadnji teden rednega dela sezone, saj tekem, odpovedanih zaradi covid-19, ne bodo nadomeščali.

Prvih šest ekip se bo neposredno uvrstilo v končnico, moštva na mestih med sedmim in desetim se bodo pomerila za preostali četrtfinalni vstopnici, za ekipe na mestih med 11. in 13. pa bo v nedeljo sezone konec. Sedmouvrščena ekipa bo v nedeljo sama odločila, ali se bo v seriji na dve zmagi, ki se bo začela 2. marca, pomerila z devetim ali desetim.

Hokejisti Olimpije so še vedno v igri za najboljšo šesterico, med katero so se vrnili s pomembno zmago pri Dornbirnu, kjer so na polovici tekme vodili s 4:0, na koncu pa zmagali s 4:2.

Zeleno-beli so že v prvi tretjini prišli do lepe prednosti, ko so dva od kar 22 strelov unovčili za vodstvo z 2:0. V deveti minuti je ob igralcu manj zadel Jaka Sodja, tik pred iztekom prve tretjine pa je bil uspešen še Sebastien Piche ob igralcu več. Zmaji so v drugi tretjini še oplemenitili svojo prednost, med strelce se je v 27. minuti vpisal Blaž Tomaževič, v 31. pa še Žan Jezovšek. V 38. minuti so ljubljansko mrežo ob igralcu manj zatresli tudi domači in zmanjšali zaostanek na 1:4. Dornbirn se je v zadnji tretjini približal na 2:4, a to je tudi vse, kar je uspelo domačim.

Ljubljančani bodo v četrtek gostili Dunaj, v petek Bolzano, v nedeljo pa bodo gostovali še na Dunaju.

Anže Kuralt in soigralci Albe so si priigrali četrtfinale. Foto: Guliverimage

Madžari so si kot tretji zagotovili četrtfinale

Madžarska Alba, za katero igra slovenski napadalec, je s 4:2 premagala Innsbruck ter se v četrtfinalu pridružila Salzburgu in Beljaku. Kuralt se je podpisal pod gol in podajo. Huda bitka je potekala v Celovcu, kjer so branilci naslova gostili Znojmo. Ne v rednem delu ne v podaljšku gola ni bilo, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli, po katerih so se veselili Čehi.

Gradec je do pomembne zmage prišel proti Bolzanu. Vodilni Salzburg je s 5:3 premagal Dunaj, ki bo v prihodnjih dneh bil hudo bitko z Olimpijo, tekmeca se bosta namreč srečala dvakrat. Prvič v četrtek v Tivoliju, drugič v nedeljo v Avstriji.

Liga IceHL, 50. krog Torek, 22. februar

Dornbirn : HK SŽ Olimpija 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

0:1 Sodja (Magovac, 9., SH1), 0:2 Piche (Simšič, Murphy, 20., PP1), 0:3 Tomaževič (Kapel, 27.), 0:4 Jezovšek (31.), 1:4 O`Donnell (Padakin, 38., SH1), 2:4 Antonitsch (Vandane, 48.) Fehervar AV19 : Innsbruck 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)

(Anže Kuralt je ob zmagi zadel za 4:0 in podal za 1:0, na gol Innsbrucka je sprožil tri strele.)



Graz 99ers : Bolzano 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

(Ken Ograjenšek je ob zmagi podal za 2:0.)



Vienna Capitals : Red Bull Salzburg 3:5 (0:1, 2:3, 1:1)

(Aljaž Predan je ob zmagi podal za vodstvo s 3:0, dvakrat streljal na gol tekmeca in si prislužil malo kazen.)



EC KAC : Orli Znojmo 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) - po izvajanju kazenskih strelov

(Rok Tičar je ob porazu petkrat streljal na gol Znojma in odsedel malo kazen, Andrej Tavželj je bil v kadru Celovca, Val Usnik je poraz spremljal na klopi.)



Pustertal : VSV Beljak 4:6 (2:1, 1:2, 1:3)