V Tivoliju je bilo vroče, Olimpija klonila na pomembni preizkušnji

Četrtek v ligi IceHL je prinesel le eno tekmo, stare dolgove sta v zaostali tekmi 36. kroga poravnala novinca v tekmovanju HK SŽ Olimpija in Pustertal. Šlo je za obračun tekmecev, ki se krčevito borita za uvrstitev v prvi šesterici − ta po rednem delu neposredno vodi v četrtfinale. Zmage s 4:2 so se veselili hokejisti Pustertala.

HK SŽ Olimpija : Pustertal, foto: Grega Valančič/Sportida:

1 / 31 2 / 31 3 / 31 4 / 31 5 / 31 6 / 31 7 / 31 8 / 31 9 / 31 10 / 31 11 / 31 12 / 31 13 / 31 14 / 31 15 / 31 16 / 31 17 / 31 18 / 31 19 / 31 20 / 31 21 / 31 22 / 31 23 / 31 24 / 31 25 / 31 26 / 31 27 / 31 28 / 31 29 / 31 30 / 31 31 / 31

Ljubljančani so v zadnjih dneh pokazali dve lepi predstavi in premagali močna tekmeca, Salzburg in celovški KAC. Danes pa so naleteli na čvrstega in trdnega nasprotnika, ki je spretno izkoriščal njihove napake, tako da je na koncu Olimpija na svojem ledu klonila z 2:4.

Potem ko so proti Celovčanom slavili z nogometnih 1:0 in pokazali izjemno zbrano obrambno predstavo, je bila danes podoba zeleno-belih v tem elementu nekoliko slabša. Pustertal pa je znal izkoristiti prav vsako napako, ki so jo zmaji naredili pred svojim vratarjem Paavom Hölsäjem.

Domači so morali vseskozi loviti tekmeca. V prvi tretjini, ko so bili Južnotirolci res boljši, so pravzaprav iztržili ugoden izid. Minimalen zaostanek so izničili celo v trenutkih, ko so imeli na ledu igralca manj, ko sta v protinapad ušla Sebastien Piche in Miha Zajc, slednji pa je nato premagal Hannesa Stohla.

Nadaljevanje je spet prineslo gol za Pustertal, a v drugi tretjini domačim ni uspelo priti do izenačenja, čeprav so imeli tudi dvakrat igralca več na ledu.

Mitja Šivic in njegovi varovanci so zabeležili poraz. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija skušala izenačiti, a ni šlo

V zadnji tretjini so zeleno-beli skušali na vsak način priti do izenačenja, toda Pustertal je bil zbran v svoji obrambni tretjini, spet pa je kaznoval nepozornost domačih v obrambi in pobegnil na 3:1. Zdelo se je, da domačim ne bo več uspelo najti poti do preobrata, a je potem tri minute in pol pred koncem Blaž Tomaževič uprizoril lep prodor in ga kronal še z natančnim strelom za 2:3.

A to je bi tudi zadnji domači gol na tekmi, tveganje brez vratarja v zadnji minuti in pol pa je nato prineslo še en gol Pustertala za končnih 2:4.

Ta teden imajo Ljubljančani v regionalni ligi tri domače tekme, zadnja jih čaka v nedeljo, ko bo v Tivoli prišel češki klub Znojmo.

Liga IceHL, zaostala tekma 36. kroga HK SŽ Olimpija : Pustertal 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

0:1 Gerlach (Stukel, Willcox, 4.), 1:1 Zajc (Piche, 14.), 1:2 Andergassen (Budish, Mantinger, 29.), 1:3 Bardaro (Harju, 50.), 2:3 Tomaževič (57.), 2:4 Mantinger (59.).