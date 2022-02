Olimpija na zahtevnem gostovanju do velike zmage

Po skoraj desetih dneh brez tekme v IceHL so se HK SŽ Olimpija vrnili v lov za pomembne točke in bili pri tem na zahtevnem gostovanju uspešni. Ljubljančani so pri vodilnem Salzburgu prišli do pomembne zmage v boju za končnico (3:2). To je tretja zmaga zeleno-belih nad rdečimi biki v tej sezoni, druga na Solnograškem, kjer so konec novembra slavili z istim rezultatom, a po izvajanju kazenskih strelov. Olimpija ostaja osma. Drugi Beljak je na Češkem zmagal osmič zapored in je vse bližje Salzburgu, Pustertal pa je pri Celovcu v zadnji tretjini priredil preobrat in ostal pred zmaji.

Ljubljanski hokejisti so na najboljši možen način prekinili niz treh porazov v ligi ICEHL in dosegli pomembno zmago v boju za prvo šesterico, ki ima neposredno zagotovljeno končnico. Za nameček so danes v gosteh premagali vodilno zasedbo lige.

To je bil prvi obračun v regionalnem tekmovanju po devetih dneh, saj so zaradi okužb pri Bolzanu morali odpovedati oziroma prestaviti dve tekmi z južnotirolsko ekipo. A Ljubljančani so ohranili tekmovalni ritem, saj so sredi tedna v polfinalu DP premagali večne tekmece z Jesenic in se gladko uvrstili v finale.

Dobro formo so ohranili tudi danes. Tako strelsko, saj so proti eni najmočnejših ekip v ligi imeli kar 38 strelov, kot tudi borbeno, s katero so zdržali nalete tekmecev.

V vratih so imeli zeleno-beli danes razpoloženega Paava Hölsäja, ki je sicer dobil prvi zadetek na tekmi v deveti minuti. A gostje so se hitro pobrali, že v 14. minuti je Jaka Sodja poskrbel za izenačenje.

Paavo Hölsä je zaustavil 29 od 31 strelov domačih, Olimpija je na gol Salzburga sprožila 38 strelov. Foto: Guliverimage

To je bil za dolgo časa tudi zadnji gol na tekmi, čeprav sta obe ekipi v nadaljevanju uprizorili zelo bojevito predstavo. Ljubljančani so bili za odtenek boljši in nevarnejši, toda priložnosti Sebastiena Picheja, Daniela Murphyja, Aleša Mušiča, ki je zaigral prvič po 18., novembru, Aljoše Crnoviča in Nika Simšiča so ostale neizkoriščene. Precej dela je imel tudi ljubljanski vratar, a je tekmo pripeljal do neodločenega izida vse do sredine zadnje tretjine.

Takrat so spet udarili gostje. Najprej je v 52. minuti Bastien Maïa hladnokrvno izkoristil priložnost za vodstvo, le dobro minuto pozneje pa je bilo že 1:3, ko je bil natančen še njegov rojak, v uvodnem delu sezone daleč najboljši strelec lige Guillaume Leclerc.

To je še tretja zmaga zeleno-belih na štirih tekmah proti Slazburgu to sezono. Foto: Guliverimage

Salzburg je po zaostanku silovito pritisnil, toda preobrata ni mogel zrežirati. Zadel je sicer že v 56. minuti, a so sodniki po ogledu posnetka zaradi oviranja vratarja gol razveljavili. Rok Kapel je imel nato ob številčni prednosti priložnost, da bi potrdil zmago, a ni zadel, so pa domači 50 sekund pred koncem vendarle znižali na 2:3. A tudi ob igri brez vratarja v zadnji minuti je nato ostalo pri tesni, a zasluženi zmagi gostov.

To je bila že tretja zmaga proti solnograški ekipi v sezoni (po 1:0 na domačem ledu in 3:2 po kazenskih streliv v gosteh). Naslednji obračun čaka zeleno-bele v torek, ko bodo doma gostili celovški KAC.

Velik preobrat Pustertala pri prvakih, Beljak diha za ovratnik Salzburgu

Hokejisti Celovca so gostili Pustertal, v 45. minuti vodili s 4:2, nato pa gostom dopustili preobrat. Južni Tirolci so do konca rednega dela zadeli trikrat in iz Koroške odnesli tri točke. Trenutno so sedmi, nedaleč za Bolzanom in tik pred osmo Olimpijo.

Še naprej gre odlično drugemu Beljaku. Korošci so pri Znojmu vknjižili osmo zaporedno zmago, slavili so s 4:3 in se še približali vodilnemu Salzburgu.

Liga IceHL, zaostale tekme Nedelja, 13. februar

Red Bull : HK SŽ Olimpija 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

1:0 Baltram (Raffl, Järvinen, 9.), 1:1 Sodja (Magovac, Šturm, 14.), 1:2 Maïa (Sodja, Šturm, 52.), 1:3 Leclerc (Magovac, Piche, 53.), 2:3 Brennan (Pallestrang, Leonhardt, 60.)

(Aljaž Predan je igral za Salzburg, na vrata Olimpije je sprožil en strel.)



EC KAC : Pustertal 4:5 (2:1, 2:0, 0:3)

(Rok Tičar je ob porazu štirikrat streljal na gol Pustertala, Andrej Tavželj je igral za Celovec, Val Usnik je ob porazu zaustavil 18 od 23 strelov Pustertala.)



Orli Znojmo : VSV Beljak 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)