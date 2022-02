Selitev k večnemu tekmecu, a tokrat iz Ljubljane na Jesenice

Potem ko se je po zadnji sezoni več članov igralskega in trenerskega štaba iz HDD Sij Acroni Jesenice preselilo v HK SŽ Olimpija, sredi sezone pa je rdeči dres za zelenega zamenjal še branilec Aljoša Crnovič, se zdaj iz Ljubljane na Jesenice do konca sezone kot posojeni igralec seli branilec Miha Logar.

Miha Logar se do konca sezone kot posojeni igralec iz HK SŽ Olimpija seli v HDD Sij Acroni Jesenice, za katerega je igral med letoma 2016 in 2018, v tem času je odigral 64 tekem in dosegel 48 točk.

"Prihod novega branilca Miha Logarja ne pomeni, da zgolj krpamo luknje v obrambi, ampak naši ekipi dodajamo tudi kakovost in izkušnje. Miha je igralec, ki bo predstavljal za ekipo dodano vrednost. Njegov prihod pomeni, da sledimo svoji strategiji in ciljem v Alpski ligi. Glede na predstave naše ekipe v rednem delu sezone in osvojeno prvo mesto po rednem delu ni več skrivnost, da si želimo zdaj nabrati moči, sanirati poškodbe, nato pa napasti najvišja mesta v ligi AHL. Naši uspehi in zmage pa bodo imeli težo in smisel le, če bo ekipa imela glasno podporo s tribun. Zato vse naše podpornike pozivam, da pridejo v dvorano in podprejo ekipo ter da skupaj odidemo do vrha," je za uradno spletno stran kluba dejal direktor društva Anže Pogačar.

26-letnik je za železarje igral med letoma 2016 in 2018 in z njimi dvakrat postal prvak − v eni sezoni je celo odločil zmagovalca. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

26-letni branilec, ki se je železarjem danes že pridružil na prvem treningu v dvorani Podmežakla, je od sezone 2019/20 nosil dres Ljubljančanov, s katerimi je znova okusil ligo IceHL (v EBEL je z nekdanjo Olimpijo igral že med letoma 2014 in 2016). V tem tekmovalnem obdobju je v IceHL zaigral na 25 tekmah in se podpisal pod dve asistenci.