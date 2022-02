Olimpija s petardo odpravila večnega tekmeca in zanesljivo napredovala v finale

Hokejisti Olimpije so tudi na drugi tekmi premagali Jeseničane in zanesljvo napredovali v finale.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so tudi na drugi polfinalni tekmi brez prejetega zadetka premagali večnega tekmeca in branilca državnega naslova HDD Sij Acroni Jesenice - bilo je 5:0 - in s skupnim seštevkom tekem (8:0) zanesljivo napredovali v finale. V tem se bodo aprila pomerili z zmagovalcem drugega polfinalnega para HK Slavija Junior – HK Triglav Kranj.

Po nastopih v rednem delu in razvrstitvi ekip v DP je bilo jasno, da v tej sezoni ne bo tradicionalnega obračuna obeh najmočnejših slovenskih hokejskih zasedb v velikem finalu. Jeseničani so v rednem delu svojo nalogo opravili po pričakovanjih in končali na prvem mestu, Ljubljančani, ki so večinoma na tekme pošiljali pomlajeno zasedbo, pa so bili šele četrti.

Ekipi sta se tako srečali že v polfinalu, v katerem sta igrali po sistemu boljši iz dveh tekem. Na prvi je Olimpija zmagala s 3:0, na drugi pa s 5:0, vratar Pavo Hölsä je na obeh tekmah zaklenil svoja vrata, tako da so zmaji napredovali brez prejetega gola s skupnim seštevkom 8:0.

V prvi tretjini so sicer potrebovali nekaj časa, da so premoč na ledu tudi spremenili v prednost pri zadetkih. V jeseniških vratih se je z dobrimi obrambami izkazal Oscar Fröberg, medtem ko domači vratar v prvem delu praktično ni imel dela. Prvi gol je dosegel Gregor Koblar, ko je bil s hrbtom obrnjen proti vratom in z backhandom ugnal Šveda, nekaj minut zatem pa so imeli domači po jeseniški kazni in napaki s šestimi igralci na ledu poldrugo minuto na ledu kar dva moža več, kar je izkoristil Guillaume Leclerc.

V nadaljevanju so do sape prišli tudi železarji in nekajkrat zapretili, a vendarle bili daleč od zadetka, še najbolj nevarna sta bila poskusa Erica Panceta in Gašperja Glaviča. Olimpija pa je stopnjevala ritem in bila nevarna praktično ob vsaki akciji, a je goste reševal razpoloženi vratar. A tudi on ni mogel preprečiti vodstva domačih s 3:0, ko je odbitek iz bližine za njegov hrbet pospravil Jaka Šturm.

Ob skupni prednosti šestih golov je bila tako zadnja tretjina le še formalnost. A domači niso popuščali, že v 42. minuti se je pred vrati sam znašel Jaka Sodja in povišal vodstvo. Jeseničani so tako ob izgubljenem polfinalu iskali vsaj priložnost za častni zadetek, a so bile njihove nevarne akcije redke, Ljubljančani pa dovolj zbrani v obrambi, da je Hölsä ohranil mrežo nedotaknjeno. Za piko na i pri domačih pa je poskrbel Sodja v zadnji minuti.

Drugi par sestavljata HK Slavija Junior in HK Triglav Kranj, ki zaradi težav s covidom-19 polfinala še nista začela.