Jeseničani nove točke lovijo na Predarlskem

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo četrto tekmo drugega dela Alpske lige v t. i. skupini master odigrali na gostovanju pri Lustenauu. Železarji, ki zasedajo drugo mesto, bodo poskušali vknjižiti tretjo zmago v tem delu. Tudi Avstrijci so pri dveh zmagah, premagali so ekipi z dna lestvice.

Skupino master sestavlja najboljših šest kolektivov rednega dela, ki v drugem delu odigrajo deset tekem: vsaka ekipa z vsako doma in v gosteh. Po koncu drugega dela si najboljše štiri priborijo četrtfinalno vstopnico, preostali dve pa morata v dodatne boje.

Moštva, ki so se v rednem delu zvrstila na mestih med 7. in 17., tekmovanje nadaljujejo v dveh kvalifikacijskih skupinah A in B, v katerih vsako z vsakim odigra dve tekmi. Najboljša tri moštva iz vsake kvalifikacijske skupine ter peti in šesti iz skupine master se nato pomerijo za preostala štiri prosta mesta v končnici.