Poraza vodilnih, Olimpija brez tekme

Dunajčani so po preobratu v zadnji tretjini, v kateri so dosegli tri gole, premagali vodilni Salzburg.

Dunajčani so po preobratu v zadnji tretjini, v kateri so dosegli tri gole, premagali vodilni Salzburg. Foto: Guliverimage

Hokejisti vodilnega Salzburga so na Dunaju v zadnjo tretjino vstopili z vodstvom z 2:0, nato pa so gostitelji priredili preobrat in po rednem delu zmagali s 3:2. Celovčani so s 4:1 odpravili zadnji Linz. Madžarska Alba je v ponedeljek z 2:5 izgubila na Češkem in z drugega mesta padla na tretje. Drugi je z enakim koeficientom Beljak, pred katerim sta dve tekmi v Innsbrucku. Olimpija bi morala v sredo palice prekrižati z Bolzanom, a je zaradi covida-19 v italijanski ekipi še drugi medsebojni obračun v enem tednu prestavljen (v nedeljo bi morala biti tekma na Južnem Tirolskem). Zmaji so osmi.