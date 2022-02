Ni počitka: Olimpija že 24 ur pozneje "vrača obisk"

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo po četrtkovem porazu z drugouvrščeno Albo zvečer še drugič v 24 urah palice prekrižali z madžarskim moštvom, a tokrat v gosteh. Anže Kuralt in soigralci kolektiva iz Szekesfehervarja so Ljubljančane na vseh treh medsebojnih obračunih sezone premagali.

Slovenska in madžarska ekipa bosta zvečer odigrali tekmo 37. kroga, ki bi jo morali že pred časom, a so jo preprečile okužbe s koronavirusom. To bo zadnje medsebojno srečanje klubov v rednem delu sezone in hkrati drugo v 24 urah. Alba, ki na lestvici zaseda drugo mesto, je v četrtek v Tivoliju zmagala s 4:1, slavila pa je tudi na preostalih dveh tekmah.

"Z enim golom težko zmagaš. Imeli smo veliko priložnosti, po drugi strani pa so oni dosegli gole iz vsake pol priložnosti. Če bomo začeli, kot smo začeli današnjo tekmo, lahko zmagamo. Prav veliko časa za počitek ni, a moramo oditi tja z željo po treh točkah. Moramo verjeti, da jih lahko premagamo. Prepričan sem, da jih lahko," pred srečanjem pravi trener zmajev Mitja Šivic.

Štiri tekme v šestih dneh, dve v dobrem dnevu, so trenerski štab prisilile, da je v četrtek med vratnici postavil 18-letnega debitanta v ligi lceHL Luko Kolina. Danes bo v vratih finski čuvaj mreže Paavo Hölsä. Poškodovani Žan Us trenira na ledu, "a za vrnitev potrebuje še vsaj deset dni, če ne še več", pravijo v klubu.

Večerna tekma je za Olimpijo znova zelo pomembna, saj bi ob neugodnem rezultatu lahko izpadla iz šesterice, ki si po rednem delu neposredno zagotovi končnico.

Ljubljančani bodo v nedeljo gostovali pri Bolzanu.

Na Južnem Tirolskem derbi

Derbi večera bo na Južnem Tirolskem, kjer se bosta udarila Bolzano in vodilni Salzburg. Celovec gostuje pri Pustertalu, Gradec gosti odpisani Linz, Dunajčani pričakujejo Innsbruck, Znojmo pa Dornbirn.

Liga IceHL, 4. februar Zaostala tekma 37. kroga

Fehervar AV19 - HK SŽ Olimpija Tekme 45. kroga

Graz 99ers (Ken Ograjenšek) - Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc)

Pustertal - EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj, Val Usnik)

Bolzano - Red Bull Salzburg (Aljaž Predan)

Vienna Capitals - Innsbruck

Orli Znojmo - Dornbirn