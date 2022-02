Ekstremno zahteven test, ki se ga zelo veselijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadaljuje se zgoščen ritem tekem v ligi IceHL. Olimpija bo po torkovem domačem porazu z Beljakom (2:4) danes gostila madžarskega tekmeca, katerega dres že več let nosi slovenski reprezentančni napadalec Anže Kuralt. Zeleno-beli tabor je s trenutno drugo Albo palice v tej sezoni prekrižal dvakrat in obakrat izgubil. Novembra doma z 1:2, decembra v gosteh z 2:4.

"Alba je visoko na lestvici. Dejstvo je, da imajo praktično vse, posameznike, igro, njihov sistem jim zelo odgovarja in pije vodo. So zelo agresivni pred golom, obrambno igrajo dobro, imajo odličnega vratarja ... Pred nami je ekstremno težek test, ki se ga zelo veselimo. Na zadnji tekmi proti Beljaku, ko smo sicer izgubili, smo bili že kar pravi. Če bomo igrali bolj agresivno proti golu, izkoristili priložnosti in bili v obrambi taki, kot znamo, potem bo čas, da bo tudi Alba letos padla," pred večernim srečanjem v Tivoliju pravi trener Olimpije Mitja Šivic.

Že v petek na Madžarsko

Že v petek se bosta tekmeca znova udarila, a takrat na Madžarskem. V nedeljo bo Olimpija gostovala pri še enem nasprotniku z vrha lestvice, Bolzanu.

Liga IceHL, 45. krog Četrtek, 3. februar

19.45 HK SŽ Olimpija - Fehervar AV19 (Anže Kuralt)