Olimpija naporen teden odprla s porazom in zdrsom na lestvici

Začel se je zgoščen februarski urnik lige IceHL. Hokejisti HK SŽ Olimpija so na prvi od štirih tekem v šestih dneh izgubili z Beljakom (2:4). Usodne so bile napake ljubljanskega moštva, ki je s tretjega zdrsnilo na šesto mesto. Že v četrtek jih čaka novi dvoboj, v Tivoliju bo gostovala madžarska Alba.

Klubi v IceHL so začeli zahteven tekmovalni februar. Prvotni načrt je v tem času predvideval tudi premor za reprezentanco, a reprezentančnih zborov zaradi zdravstvenih razmer in številnih odpadlih klubskih tekem ne bo. Vodstvo IceHL se je odločilo, da bo ta čas nadomestilo več odpadlih januarskih tekem, tako da se obeta naporen ritem v lovu za končnico. V resnem boju za prvih šest mest, ki vodijo neposredno v četrtfinale, je kar 11 moštev. Vodilni Salzburg si je nabral nekaj zaloge, številna moštva pa lahko že ob porazu ali dveh precej zdrsnejo po lestvici. To se je danes zgodilo Olimpiji, ki je po porazu z Beljakom s tretjega padla na šesto mesto.

Štiri tekme v šestih dneh

Ljubljančani so zahteven teden, v katerem jih čakajo kar štiri zahtevne tekme, odprli s porazom proti koroškemu moštvu. To so na prvih dveh medsebojnih srečanjih premagali (6:0, 4:3), konec decembra izgubili z 2:4 (takrat so za deset tekem v IceHL ostali brez Tadeja Čimžarja in Mihe Zajca), danes se je rezultatska zgodba z zadnje tekme ponovila, saj je Beljak znova zmagal s 4:2.

Olimpija je tekmo odprla precej bolje kot Beljak, a nikakor ni uspela zadeti. Foto: Luka Vovk/Sportida

V uvodni tretjini so bili zeleno-beli boljši tekmec, toda nikakor jim ni uspelo premagati dobro razpoloženega Alexandra Schmidta (28 obramb). Plošček so sicer dvakrat poslali v okvir vrat, Beljačani na drugi strani pa so svoje priložnosti hladnokrvno izkoriščali in z goloma nekdanjih zmajev Johna Hughesa in Jamieja Fraserja premagali domačega vratarja Paava Hölsäja.

Nadaljevanje v drugi tretjini je bilo za domače predvsem boj za preživetje, saj so veliko časa preživeli na klopi za kaznovane. A so preživeli tudi prednost tekmeca 5-3, pa tudi petminutno prednost Beljaka 5-4 po kazni igre za Daniela Murphyja.

V zadnji tretjini so imeli spet pobudo, toda dolgo je kazalo, da ta večer ne bodo zadeli. Še več, po podobnem scenariju kot v prvi tretjini so prejeli še tretji gol in zdelo se je, da so v brezizhodnem položaju.

Beljačani so izkoristili napake zmajev. Foto: Luka Vovk/Sportida

Pance in Ropret vrnila upanje, a ne za dolgo

A nato najzvestejših navijačev niso razveselili le z enim golom, ko je številčno prednost končno kronal Žiga Pance, temveč kar z dvema, saj je le 17 sekund pozneje plošček v mrežo spravil še Anže Ropret.

Toda upanje na preobrat je hitro ugasnilo po novi napaki v obrambi in četrtem prejetem golu, po katerem domači niso imeli moči za še eno vrnitev.

V četrtek in petek z Madžari

Ljubljanska ekipa bo po tekmi z Beljakom znova v pogonu v četrtek, ko bo v Tivoliju gostovala madžarska Alba, ki je bila danes prosta. Že v petek se bodo zmaji še enkrat pomerili z istim tekmecem, a takrat v gosteh. V nedeljo bodo gostovali še pri Bolzanu.

Fotogalerija s tekme (Luka Vovk/Sportida):

Salzburg prvi z več kot 80 točkami, Celovčani po loteriji slavili na Dunaju

Vodilni Salzburg je doma s 3:1 premagal Znojmo in kot prvi presegel 80 točk. Celovčani, med vratnicama katerih se je v nedeljo izkazal debitant Val Usnik, so po kazenskih strelih slavili na Dunaju. Usnik je zaustavil 23 od 25 strelov domačih, Rok Tičar je podal za podaljšek. Gradec je z 2:5 izgubil pri Bolzanu, ki je spet tretji, Ken Ograjenšek je ob porazu zadel za znižanje na 2:4.

Na derbiju začelja je Linz s 3:0 premagal Dornbirn, Blaž Gregorc je ob zmagi dvakrat podal. Innsbruck je s 6:3 premagal Pustertal.

Liga IceHL, 44. krog Torek, 1. februar

HK SŽ Olimpija : VSV Beljak 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

0:1 Hughes (Collins, Karlsson, 13.), 0:2 Fraser (Kosmachuk, Brunner, 19.), 0:3 Collins (Lindner, Flemming,52.), 1:3 Pance (Leclerc, Simšič,55., PP1), 2:3 Ropret (Crnovič, Štebih, 56.), 2:4 Rebernig



Red Bull Salzburg : Orli Znojmo 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

(Aljaža Predana ni bilo v postavi Salzburga.)



Vienna Capitals : EC KAC 2:3* (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) - po kazenskih strelih

(Rok Tičar je ob zmagi podal za izenačenje na 2:2 in sprožil dva strela na gol Dunaja, Andrej Tavželj je bil v kadru Celovca, Val Usnik je branil vso tekmo in zaustavil 23 od 25 strelov Dunaja.)



Dornbirn : Steinbach Black Wings Linz 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

(Blaž Gregorc je ob zmagi podal za 1:0 in 2:0, dvakrat je streljal na gol Dornbirna.)



Bolzano : Graz 99ers 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

(Ken Ograjenšek je ob porazu zadel za znižanje na 2:4, sprožil je pet strelov na vrata Bolzana.)



Innsbruck : Pustertal 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)