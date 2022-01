Olimpija do pomembne zmage, Hölsä zaklenil vrata

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na gostovanju pri še enem novincu v tekmovanju Pustertalu vknjižili pomembno zmago (3:0), končali niz štirih zmag vse bolj razpoloženega južnotirolskega moštva in se zadržali med prvo šesterico. Po spodrsljaju Celovca z Dornbirnom je Olimpija pridobila mesto in je četrta. Vratar Paavo Hölsä je še drugič ta teden (prvič na derbiju) zaklenil svoja vrata, zaustavil je vseh 22 strelov domačih.

Ljubljančani so zadnji zmagi v nizu do zdaj dosegli konec novembra lani, potem pa doživeli deset porazov in le še štirikrat zmagali. A po uspehu prejšnji teden proti Dunaju, ko so doma zmagali po kazenskih strelih, so danes dobro opravili nalogo pri starem znancu iz Južne Tirolske, povezali dve zmagi in osvojili pomembne tri točke.

Že uvodna tretjina je nakazala, da bodo Ljubljančani nevarni. Čeprav zadetka v prvi tretjini ni bilo, pa so bili zeleno-beli aktivnejši in nevarnejši pred vrati tekmeca, toda strela Blaža Tomaževiča in Daniela Murphyja nista bila dovolj natančna.

V vratih Ljubljančanov je danes delo dobro opravil Paavo Hölsä, na koncu je zbral 22 obramb in ohranil mrežo nedotaknjeno, izkazal se je predvsem ob številčnih prednostih domačih, ko so bili nekajkrat zelo nevarni. Njegovi soigralci pa so prvič zadeli v polno v 23. minuti, ko je odbitek v mrežo pospravil Anže Ropret. To je bil edini zadetek v tej tretjini, a je bil zelo blizu drugemu tudi Sebastien Piche, ki pa je zadel vratnico.

Zmaji bodo v nedeljo ob 18. uri gostili Dunaj. Foto: HC Pustertal/Iwan Foppa V zadnji tretjini so gostje stopnjevali ritem in hitro povišali vodstvo. Aljoša Crnovič je z zadetkom za 2:0 umiril domače, gostje so sicer nekoliko spustili ritem, toda prave nevarnosti za preobrat ni bilo. Pustertal je že precej pred koncem tvegal in iz vrat potegnil Joshuo Sholla, kar pa je izkoristil Guillaume Leclerc in v 58. minuti dokončno odločil tekmo z zadetkom na prazna vrata.

V nedeljo spet prihaja Dunaj

Olimpija bo znova na delu v nedeljo, ko v Tivoli znova prihaja Dunaj. Ti so po gostovanju v Ljubljani, kamor so pretekli petek prišli oslabljeni, sporočili, da nedeljske tekme z Beljakom zaradi zdravstvenih težav ne morejo odigrati. Vodstvo tekmovanja je za zeleno mizo tekmo registriralo s 5:0 v korist koroške ekipe.

Alba je po zmagi na derbiju prehitela Bolzano in je druga. Foto: Soós Attila/Hydro Fehervar AV19

Derbi Kuraltovim, vodilni Salzburg se je utrdil, spodrsljaj Celovca

Derbi večera na Madžarskem je pripadel domačim, Anže Kuralt in ekipa so goste iz Bolzana premagali s 3:1 in jih prehiteli na drugem mestu. Vodilni Salzburg je s 4:2 zmagal v Beljaku, Aljaž Predan je k zmagi prispeval zadetek.

Celovčani so se opekli z odpisanim Dornbirnom (1:2), Rok Tičar je ob porazu vpisal asistenco. Linz Blaža Gregorca je izgubil z Znojmom, Gradec, v postavo katerega se je po bolezni vrnil Ken Ograjenšek, pa je doma klonil proti Innsbrucku.

Liga IceHL, 42.krog Petek, 28. januar

Pustertal : HK SŽ Olimpija 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

0:1 Ropret (Koblar, 23.), 0:2 Crnovič (45.), 0:3 Leclerc (Tomaževič, 58., EN) Steibach Black Wings Linz : Orli Znojmo 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

(Blaž Gregorc je ob porazu enkrat streljal na vrata Znojma.) Fehervar AV19 : Bolzano 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

(Anže Kuralt je ob zmagi enkrat streljal na vrata Bolzana.) EC KAC : Dornbirn 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

(Rok Tičar je ob porazu podal za izenačenje na 1:1 in dvakrat streljal na gol Dornbirna, Andrej Tavželj je ob porazu sprožil en strel na gol Dornbirna, drugi vratar Val Usnik je poraz spremljal na klopi.)



VSV Beljak : Red Bull Salzburg 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

(Aljaž Predan je ob zmagi zadel za 2:0, enkrat je streljal na gol Beljaka.) Zaostala tekma 37. kroga

Graz 99ers : Innsbruck 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

(Ken Ograjenšek je ob porazu podal za končnih 2:3 in enkrat streljal na vrata Innsbrucka.)