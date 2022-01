Na Koroškem bo vroče

Torek v IceHL prinaša tri zaostale tekme. Zanimivo bo v Celovcu, kjer bodo navijači prišli na svoj račun na koroškem derbiju. Celovčani so trenutno tretji, Beljačani pa so po zmagi za zeleno mizo na petem mestu prehiteli HK SŽ Olimpija. Beljačani bi morali v nedeljo igrati z Dunajem, ki je dva dni prej gostoval v Ljubljani, a so prestolničarji sporočili, da zaradi zdravstvenih težav ne morejo igrati. Zmago so dodelili koroškemu klubu. Vse bolj razpoloženi Pustertal gosti Linz, Dornbirn pa pričakuje Innsbruck. Olimpija bo v petek gostovala pri Pustertalu.