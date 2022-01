Olimpija na povratni derbi s prednostjo, Jeseničani ostali brez pomembnega člena

Na prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva, v katerem se v enem od parov merita večna tekmeca, so hokejisti HK SŽ Olimpija v gosteh s 3:0 premagali HDDSij Acroni Jesenice in si pred povratnim srečanjem (predvideno je 8. februarja) priigrali lepo prednost. V drugem paru bosta palice prekrižala HK Triglav Kranj in HK Slavija Junior, prva tekma bo v sredo. V polfinalu igrajo po sistemu boljši iz dveh tekem.

Poročilo s tekme:

V nasprotju z zadnjimi leti, ko sta se največja slovenska tekmeca z Jesenic in iz Ljubljane vselej srečevala v finalu domačega prvenstva, je bilo še pred koncem rednega dela jasno, da letos večnega derbija v finalu ne bo. Aktualni državni prvaki Jeseničani so redni del končali na prvem mestu, Olimpija, ki je v rednem delu igrala z mlado ekipo - izjemi sta bila derbija -, pa na četrtem.

Zmaji in železarji se tako merijo že v polfinalu, v katerem moštva po spremembi igrajo po sistemu boljši z dveh tekem. Sprva je bilo mišljeno, da bodo igrali na dve zmagi, a so pri HZS zaradi več prestavitev tekem zaradi covid-19 in zgoščenega urnika tekem v drugih tekmovanjih sistem spremenili.

Uvodno polfinalno srečanje v dvorani Podmežakla je pripadlo Ljubljančanom, ki so bili večji del tekme nevarnejši nasprotnik in branilce naslova premagali s 3:0. Jeseničani so obžalovali neučinkovitost, vratar zmajev Paavo Hölsä je zaustavil vseh 20 strelov domačih, ki so dvakrat zadeli tudi okvir vrat. Na drugi strani je Oscar Fröberg prejel tri zadetke. Prvega v 13. minuti, ko je odbitek z bližine v gol pospravil Olimpijin novinec Rok Kapel, v 48. minuti so po daljšem ogledu videoposnetka gol za 2:0 priznali Tadeju Čimžarju, za končnih 3:0 pa je tri minute pred koncem zadel še en ljubljanski hokejist, ki zaradi kazni desetih tekem v IceHL počiva, Miha Zajc (ob njem je kazen prejel še Čimžar).

Jeseničani niso izgubili le tekme, pač pa tudi pomembnega člena obrambe. Na začetku druge tretjine je Žiga Urukalo z nogama nesrečno priletel v ogrado, z ledu ga je odpeljalo zdravniško osebje.

Olimpija si je pred povratnim srečanjem - napredoval bo boljši z dveh tekem - priigrala lepo prednost. Drugi derbi je predviden v torek, 8. februarja, v Tivoliju.

Za drugo finalno vstopnico Slavija in Triglav

V drugem polfinalu si bosta nasproti stali druga in tretja ekipa rednega dela HK Slavija Junior in HK Triglav Kranj. Založani so v četrtfinalu z 2:0 v zmagah izločili Celjane, Kranjčani pa z 2:0 Blejce.

Moštvi sta v rednem delu tekmovanja na medsebojnih tekmah zmagali vsako po enkrat, oktobra je s 4:2 zmagala Slavija, novembra s 4:1 Triglav.