Mladi Slovenec bo v dresu Celovca debitiral v IceHL

Branilci naslova iz Celovca v prihodnjih tednih ne bodo mogli računati na enega ključnih členov ekipe, svojega prvega vratarja Sebastiana Dahma. Danski čuvaj mreže je že odpotoval na reprezentančni pripravljalni tabor, kaj kmalu pa ga z rojaki čaka premierni nastop na olimpijskih igrah. Celovčani so na zadnjih obračunih IceHL vlogo drugega vratarja zaupali 20-letnemu Slovencu Valu Usniku, sicer članu celovške druge ekipe, ki igra v Alpski ligi. Usnik je tako na nekaj tekmah občutil vzdušje kakovostnejše IceHL, danes pa bo v njej tudi debitiral.

"Počutim se zelo dobro. Soigralci so me sprejeli odlično, zelo me podpirajo, čutim veliko pozitivne energije. Počutim se kot del ekipe. Veselim se debija. Ohraniti moram pozitivno mišljenje. Končno je prišel ta čas. To je bil vedno eden od mojih velikih ciljev," je Usnik pred debijem povedal za uradno spletno stran Celovca, katerega dres nosita še dva Slovenca, Rok Tičar in Andrej Tavželj.

Vodilni na Predarlskem, Olimpija brez tekme

Vodilni Salzburg (Aljaž Predan) gostuje pri Dornbirnu, ki je v petek presenetil Celovec. Odpisani Linz Blaža Gregorca gosti Beljak, Znojmo pa pričakuje Bolzano.

Gradec in Innsbruck sta svoje delo opravila že v soboto, ko sta se srečala še drugič v 24 urah. Znova je bilo 3:2, a tokrat za Gradec.

Olimpija bi morala danes gostiti Dunaj, a imajo Avstrijci težave s covid-19, tako da je tekma prestavljena. Naslednjo naj bi Ljubljančani gostili v torek, ko je v Tivoliju predvideno gostovanje Beljaka.

Liga IceHL, 43. krog Nedelja, 30. januar

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) - EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj, Val Usnik)

Dornbirn - Red Bull Salzburg (Aljaž Predan)

Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc) - VSV Beljak

Orli Znojmo - Bolzano Sobota, 29. januar

Graz 99ers : Innsbruck 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

(Ken Ograjenšek je ob zmagi v vrata Innsbrucka sprožil tri strele in odsedel eno manjšo kazen.) Prestavljeno: HK SŽ Olimpija - Vienna Capitals