Ograjenškovi še drugič v enem dneu ugnali Kuraltove, Bolzano za zeleno mizo z dvema ničlama

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gradec je v četrtek in petek prišel do dveh pomembnih zmag, dvakrat je premagal Albo.

Gradec je v četrtek in petek prišel do dveh pomembnih zmag, dvakrat je premagal Albo. Foto: Sportida

Slovenski hokejski napadalec Ken Ograjenšek je s soigralci Gradca v petek še drugič v dobrem dnevu na kolena spravil Albo Anžeta Kuralta (4:1), ki je padla na četrto mesto. Dunaj je pričakovano premagal zadnji Linz (6:3), Pustertal pa s kar 6:1 Znojmo in se povzpel na sedmo mesto. Komisija tekmovanja je dve tekmi Bolzana, ki je sporočil, da zaradi covida-19 še ni pripravljen na vrnitev v tekmovalni ritem, registrirala s 5:0 za Celovec in Albo. Olimpija, ki ima na računu najmanj tekem, bo v nedeljo gostovala pri vodilnem Salzburgu.

Moštva v IceHL bi morala v petek odigrati štiri tekme, a so le tri. Iz Bolzana, ki zaradi covid-19 že deset dni ni tekmoval, so sporočili, da še niso pripravljeni na vrnitev v tekmovalni ritem, ne za petkovo tekmo s Celovcem ne za nedeljsko tekmo z Albo.

Komisija tekmovanje IceHL je obračuna za zeleno mizo registrirala s 5:0 v korist Korošcev in Madžarov, saj naj bi italijansko moštvo imelo dovolj igralcev za tekmo (tudi če večinoma igrajo na nižji ravni). Južni Tirolci so tako z dvema ničlama s tretjega zdrsnili na šesto mesto. Bolzano se je na odločitev pritožil. To je pred tednom naredil tudi Dunaj, a s pritožbo ni uspel.

Bolzano je želel prestaviti še dve tekmi, a mu ni uspelo. Komisija IceHL je tekmi registrirala v korist Celovca in Albe. Foto: Guliverimage

Liga IceHL, zaostale tekme Petek, 11. februar Vienna Capitals : Steinbach Black Wings Linz 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)

(Blaž Gregorc je ob porazu podal za znižanje na 4:3, trikrat je streljal na gol Dunaja.) Graz 99ers : Fehervar AV19 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

(Ken Ograjenšek je ob zmagi podal za 4:0, dvakrat je streljal na gol Albe; Anže Kuralt je ob porazu dvakrat streljal na gol Gradca.) Pustertal : Orli Znojmo 6:1 (2:0, 2:1,2:0) EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj, Val Usnik) : Bolzano 5:0 - brez boja

Fehervar AV 19 (Anže Kuralt) : Bolzano 5:0 - brez boja (tekma bi morala biti v nedeljo)