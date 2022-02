Nova pomembna domača tekma Olimpije

Olimpija in Znojmo sta se v tej sezoni srečala trikrat, precej boljši je izkupiček zmajev, ki so točko vknjižili na vseh treh dvobojih. Dvakrat so zmagali (6:4, 5:3), enkrat pa izgubili po podaljšku (3:4). Vsaka točka obeh nasprotnikov bo še kako pomembna, saj sta oba še vedno v igri za prvo šesterico. Bolje kaže Ljubljančanom, ki so sedmi, Čehi so na devetem mestu.

Olimpija ima po večerni tekmi prihodnji teden predvidena še štiri srečanja, tri proti moštvom, ki se borijo za "zgornji dom": v torek pri odpisanem Dornbirnu, ki je zadnji dve tekmi izgubil za zeleno mizo, v četrtek doma proti Dunaju, v petek doma proti Bolzanu in v nedeljo na Dunaju.

Na Južnem Tirolskem bitka neposrednih tekmecev, derbi na Madžarskem

Danes bo vroče na Južnem Tirolskem, kjer se bosta udarila neposredna tekmeca za šesterico, Bolzano in Celovec. Derbi vrha med Albo in Salzburgom bo na Madžarskem, Gradec pa gostuje pri Innsbrucku.

Prvih šest ekip se bo po rednem delu, ki se bo končal 27. februarja, neposredno uvrstilo v končnico. Moštva od sedmega do desetega mesta se bodo pomerila za preostali četrtfinalni vstopnici, za ekipe, ki so se uvrstile od 11. in 13. mesta, pa bo sezone konec.

Liga IceHL, 49. krog Nedelja, 20. februar

18.00 HK SŽ Olimpija - Orli Znojmo

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) - Red Bull Salzburg (Aljaž Predan)

Innsbruck - Graz 99ers (Ken Ograjenšek)

Bolzano - EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj, Val Usnik) VSV - Vienna Capitals - prestavljeno

Steinbach Black Wings Linz : Dornbirn 5:0 (brez boja)