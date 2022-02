Triglavu po hudem boju uspelo prvič v zgodovini

Kranjčani so po hudem boju z 2:1 premagali Slavijo in se prvič v samostojni Sloveniji uvrstili v finale državnega prvenstva.

V finalu hokejskega državnega prvenstva so se hokejistom HK SŽ Olimpija, ki so v polfinalu po sistemu boljši z dveh tekem s skupnim izidom 8:0 izločili HDD Sij Acroni Jesenice, pridružili člani HK Triglav Kranj. Ti so v drugem polfinalu po hudem boju z 2:1 premagali HK Slavija Junior. Junak zmage Triglava je bil z 41 obrambami nekdanji vratar Olimpije Tomaž Trelc, ki je Kranjčanom pomagal do prvega finala v samostojni Sloveniji.

Končnico DP so morali pri Hokejski zvezdi Slovenije nekajkrat spreminjati in prilagajati. Zaradi okužb v posameznih ekipah so urnik spremenili, današnja polfinalista sta sicer igrala po dve četrtfinalni tekmi, Slavija je premagala Celjane, Triglav pa MK Bled, a nato so morali medsebojni polfinale zaradi zdravstvenih težav prestaviti. Nazadnje so prišli do le ene tekme, zaradi boljše uvrstitve v rednem delu, kjer so bili drugi, Kranjčani pa tretji, pa so imeli danes prednost domačega ledu Založani.

Gostje so v Zalogu izkoristili že prvo kazen domačih, v 6. minuti je Kranjčane po podajah veterana Anžeta Terlikarja in Sebastjana Grošlja v vodstvo popeljal Žan Zupan. Založani so v 13. minuti izenačili z golom Jana Pušenjaka, temu je kot edinemu uspelo premagati razpoloženega junaka srečanja, vratarja Tomaža Trelca (41 obramb), poskrbel je za to, da sta moštvi na odmor odšli izenačeni.

V drugi tretjini se je rezultat spremenil že po pol minute, Jureta Pavliča je še drugič premagal Zupan. To tesno vodstvo je Triglav zadržal do konca tretjine, čeprav so se občasno Kranjčani morali zgolj braniti, enkrat pa jim je pomagal tudi okvir gola, ki so ga zadeli Založani.

O finalistu je tako določala zadnja tretjina. V tej so domači še vedno pritiskali, Triglav pa se je čedalje bolj le branil. A izenačujočega zadetka Slaviji ni uspelo doseči, zapravila je še en "power-play", skupno so imeli domači na tekmi štiri, ob koncu pa so gostje zdržali še zadnji nalet ob igralcu več v polju in brez vratarja Jureta Pavliča, a se izid niti takrat ni spremenil, kar je na koncu pomenilo veliko veselje za Kranjčane in razočaranje za Založane.

V nasprotju s tradicijo zadnjih let, ko sta se največja slovenska tekmeca z Jesenic in iz Ljubljane vselej srečevala v finalu domačega prvenstva, je bilo še pred koncem rednega dela državnega prvenstva jasno, da letos večnega derbija v finalu ne bo. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so redni del končali na prvem mestu, HK SŽ Olimpija, ki je v rednem delu igrala z mlado ekipo, izjemi sta bila le derbija, pa na četrtem.

Večna tekmeca sta se tako pomerila že v polfinalu, in sicer po sistemu boljši z dveh tekem. Na obeh je zmagala Olimpija (3:0, 5:0) in zanesljivo napredovala v finale.

Finale bodo prilagodili razpletu v IceHL in IHL

Za zdaj še ni znan urnik oziroma sistem tekmovanja v finalu, so pa na HZS že napovedali, da se bodo pri tem prilagajali SŽ Olimpiji, ki nastopa v najmočnejši regionalni ligi ICEHL. Tudi Kranjčani so še aktivni na mednarodnem prizorišču, saj jih čaka končnica lige IHL.