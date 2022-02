Asiago do zmage proti Jesenicam brez boja

Tekmo med Jeseničani in Asiagom, ki bi morala biti preteklo soboto v Italiji, so registrirali s 5:0 za Asiago.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekme med Asiagom in HDD Sij Acroni Jesenice, ki bi morala biti v soboto v Italiji, a železarji na gostovanje iz zdravstvenih razlogov niso potovali, ne bodo prestavili. V skladu s pravili, povezanimi s covid-19, so tekmo registrirali s 5:0 v prid Asiaga. Na ta način so že registrirali tekmo med ekipama Ritten in Lustenau v korist prvega.