Jeseničani so se vrnili s porazom

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi drugega dela alpske lige izgubili s Cortino z 2:5 (0:0, 2:3, 0:2). Železarji so se v vmesnem času okrepili z branilcem Miho Logarjem.

Jeseničani so zlahka dobili redni del alpske lige in doživeli le tri poraze, zdaj pa imajo več težav v skupni master, kjer igra najboljših šest po rednem delu. Danes so igrali peto tekmo od desetih in doživeli tretji poraz.

Železarji so danes neuspešno lovili tekmece. Ti so jim pobegnili sredi tekme z dvema zadetkoma v treh minutah, Jaša Jenko je nato poskrbel za upanje za preobrat, a so gostje hitro spet povedli za dva. A se domači niso predali, zadetek Erica Panceta za 2:3 v 38. minuti je še omogočal napad na zmago.

V zadnji tretjini pa se je ponovila zgodba iz druge, saj je italijanska ekipa v 50. minuti spet vodila za dva gola. Tega zaostanka pa železarjem ni več uspelo izničiti, v zadnji minuti pa so, ko so poskušali brez vratarja, dobili še peti gol.

Naslednja tekma čaka Jeseničane v soboto, ko bodo gostovali pri Asiagu, vodilni ekipi skupine master. V tej igra šest najboljših ekip rednega dela, najboljše štiri si bodo že neposredno zagotovile končnico, preostali dve bosta imeli to možnost v dodatnih kvalifikacijah proti ekipam, ki so bile po rednem delu slabše uvrščene.

Skupino master sestavlja najboljših šest kolektivov rednega dela, ki v drugem delu odigrajo deset tekem: vsaka ekipa z vsako doma in v gosteh. Po koncu drugega dela si najboljše štiri priborijo četrtfinalno vstopnico, preostali dve pa morata v dodatne boje.

Moštva, ki so se v rednem delu zvrstila na mestih med 7. in 17., tekmovanje nadaljujejo v dveh kvalifikacijskih skupinah A in B, v katerih vsako z vsakim odigra dve tekmi. Najboljša tri moštva iz vsake kvalifikacijske skupine ter peti in šesti iz skupine master se nato pomerijo za preostala štiri prosta mesta v končnici.