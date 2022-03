Celovec in Znojmo po končnico, Bolzano in Gradec po podaljšanje serije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sporedu sta drugi tekmi dodatnih bojev za končnico v ligi IceHL. Branilci naslova iz Celovca in hokejisti češkega Znojma vodijo z 1:0 v zmagah in bi si z zmagama pri Bolzanu oziroma Gradcu priigrali četrtfinale. V primeru izenačenja serije bosta o napredovanju odločali nedeljski tekmi.

Prvih šest moštev rednega dela tekmovanja (Salzburg, Beljak, Alba, Dunaj, Pustertal in HK SŽ Olimpija) si je že zagotovilo četrtfinale, tista na mestih med sedmim in desetim (Znojmo, Celovec, Bolzano in Gradec) pa se ta teden merijo za preostali dve prosti mesti v končnici.

Znojmo se za končnico bori z Gradcem, branilec naslova Celovec pa v ponovitvi lanskega finala z Bolzanom. Češko in koroško moštvo sta na prvi tekmi zmagali po podaljšku (3:2), tako da si z današnjo zmago že lahko zagotovita četrtfinale, ki se bo začel prihodnjo sredo.

Ko bosta znana zadnja četrtfinalista, bodo prve tri ekipe rednega dela (Salzburg, Beljak in Alba) izbrale svoje nasprotnike (izbirale bodo lahko med 5. in 8. - Pustertalom, Olimpijo in zmagovalcema kvalifikacij za četrtfinale).