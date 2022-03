"Vstopiti visoko motivirani, spočiti in lačni zmag"

Jeseničani so že pred dobrim tednom končali drugi del Alpske lige. Po prvem mestu v rednem delu so železarji tekmovanje v "master skupini" končali kot drugi in si sami izbrali četrtfinalnega nasprotnika. Tako kot lani so se odločili za Gardeno, ki si je morala četrtfinalno vstopnico priboriti v t. i. dodatnih kvalifikacijah. V teh je z 2:1 izločila Bregenzerwald in podaljšala sezono.

Varovanci Nika Zupančiča so se z italijansko ekipo dvakrat srečali v rednem delu sezone in obakrat zmagali. Na prvem srečanju s 3:0, na drugem pa s kar 10:1, ko sicer najbolj zanesljivi čuvaj mreže v celotni ligi Keith Colin Furlong (93 %) ni imel svojega večera.

"Končnica v katerikoli ligi je poglavje zase. Z osvojitvijo drugega mesta smo pridobili malce več časa za pripravo na izločilne boje, po drugi strani pa bomo kar nekaj časa brez tekem, tako da bo zelo pomembno, da vstopimo v prvo tekmo visoko motivirani, spočiti in lačni zmag. V končnici odločajo malenkosti, pričakujem težke tekme in na to se tudi pripravljamo, saj je psihološki moment zelo pomemben. Ne smemo prehitevati dogodkov, začeti moramo s prvo tekmo in stopnjevati svojo formo, da bomo najboljši, ko bo to najpomembneje," je za klubsko spletno stran dejal Zupančič.

Prvi plošček v četrtfinalni seriji na tri zmage bo v dvorani Podmežakla padel ob 19. uri.