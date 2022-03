Jeseničani si lahko priigrajo polfinale

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo ob 18. uri še tretjič v četrtfinalni seriji prekrižali palice z Gardeno, ki so jo v četrtek po hudem maratonu v 97. minuti drugič premagali. Če bodo železarji zvečer na domačem ledu vknjižili novo zmago, si bodo že zagotovili polfinale. V nasprotnem primeru bodo v torek znova gostovali v Italiji. Tudi Asiago in Cortina si danes lahko priigrata polfinale, medtem ko je serija med Lustenauom in Zell am Seejem izenačena.