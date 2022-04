Anže Kuralt s soigralci pred dosežkom, ki jim ni uspel še nikoli

Madžarski predstavnik iz Szekesfehervarja je že z uvrstitvijo v polfinale razširjenega avstrijskega prvenstva vknjižil največji uspeh v tekmovanju, ki se mu je pridružil leta 2007. Še več, v sredo si je zagotovil premierno vstopnico za nastop v ligi prvakov v prihodnji sezoni. Danes se lahko še prvič uvrsti v finale IceHL.

Za to bo treba zmagati v Beljaku, pri katerem vlogo pomočnika opravlja Marcel Rodman. Tam so Anže Kuralt in soigralci v tej seriji že slavili. Korošci so serijo odprli z domačo zmago (3:2 po podaljšku), nato pa je Alba nanizala tri zmage (6:3, 4:0 v Beljaku in 5:4 doma po podaljšku). V postavo Beljaka, ki se je v zadnjih tednih ob poškodbah soočal z gastrointestinalnim virusom, naj bi se vrnil John Hughes, poškodovana Brett Flemming in Jamier Fraser sta vprašljiva, medtem ko Felix Maxa, Chris Collins, Yannik Pilloni in Alexander Schmidt niso pripravljeni na igro.

Če bo zmagal Beljak, bo šesta tekma v nedeljo na Madžarskem.

V finalu je že najboljše moštvo rednega dela Salzburg, ki v končnici še ne pozna poraza − v četrtfinalu je s 4:0 v zmagah odpravilo Znojmo, v polfinalu pa s 4:0 v zmagah še Dunaj.