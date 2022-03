Gašper Krošelj je češkemu prvoligašu Mlada Boleslav izdatno pomagal do nenadejanega polfinala. Potem ko so redni del končali šele na 11. mestu, so v četrtfinalu izločili vodilno moštvo rednega dela. V polfinalu jih čaka lanski krvnik in branilec naslova Trinec.

Gašper Krošelj je češkemu prvoligašu Mlada Boleslav izdatno pomagal do nenadejanega polfinala. Potem ko so redni del končali šele na 11. mestu, so v četrtfinalu izločili vodilno moštvo rednega dela. V polfinalu jih čaka lanski krvnik in branilec naslova Trinec. Foto: Guliverimage

Do svetovnega hokejskega prvenstva drugega razreda, na katerem se bo v Tivoliju po selitvi Francije in Avstrije med elito (zaradi ruske invazije na Ukrajino) za eno od prvih dveh mest in napredovanje borilo le pet izbranih vrst, ob Sloveniji še Madžarska, Južna Koreja, Romunija in Litva, je še dober mesec dni (začetek 3. maja). Preverili smo, kdo od legionarjev, ki so se znašli na seznamu zadnjih dveh reprezentančnih akcij (olimpijske kvalifikacije, novembrski turnir), je že končal sezono in kdo še igra.

Vratarji

Na širšem seznamu reprezentantov za olimpijske kvalifikacije in novembrski turnir na Jesenicah se je znašlo pet vratarjev, od tega štirje legionarji, medtem ko Žan Us igra za Olimpijo.

Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga): Krošelj se je s soigralci pred dnevi podpisal pod velik uspeh. Po črnem februarju so na lestvici zdrsnili in redni del končali šele na 11. mestu, tako da jih je v boju za četrtfinale pričakal šesti Plzen. Uspešno so prestali nalogo in si po hudem boju s 3:2 v zmagah zagotovili četrtfinalno vstopnico.

V četrtfinalu jih je pričakal izjemno zahtevna naloga, nasproti jim je stal zmagovalec rednega dela Mountfield Hradec Kralove. Vloga favorita je bila jasna, a Krošljevi so dokazali, da ne zmagujejo vedno favoriti. V seriji na štiri zmage so precej hitro, s kar 4:1 v zmagah, napredovali v polfinale. "Po rednem delu tega ne bi pričakoval nihče, a uspela nam je velika stvar, pokazali smo svojo moč," se je po napredovanju smejalo Krošljevemu soigralcu Ondřej Najmanu. To bo zanje drugi zaporedni polfinale, sicer pa tretji v zgodovini kluba. Lani so v polfinalu klonili po sedmih tekmah, izločil jih je Trinec, ki bo njihov polfinalni tekmec tudi letos. Polfinale začnejo v nedeljo.

Petintridesetletni Ljubljančan si je delo v rednem delu tekmovanja razdelil z Janom Ružičko, na 32 tekmah je zaustavil 90,9 odstotka vseh strelov. V izločilnih bojih pa je bil edini vratar, ki ga je trener poslal med vratnici, na desetih tekmah se je izkazal s 93,5-odstotno zanesljivostjo. Krošelj je branil tudi na dveh tekmah lige prvakov in zaustavil 95,2 odstotka strelov.

Matija Pintarič (Rouen, Francija, Ligue Magnus): Pintarič je redni del francoskega prvenstva končal na tretjem mestu. V četrtfinalu so palice prekrižali s šestim Gapom, katerega dres je nosil napadalec Boštjan Goličič, in ga izločili s 4:2 v zmagah. Trenutno igrajo v polfinalu in proti Angersu vodijo s 3:2 v zmagah. Za finale, v katerem jih že čaka prvi iz rednega dela Grenoble, potrebujejo še eno zmago. V ligi prvakov so prvič zaigrali v četrtfinalu, v katerem jih je zaustavil poznejši finalist Tappara. Na desetih tekmah lige prvakov je zaustavil 94,6 odstotka strelov.

Matija Pintarič se z Rouenom bojuje za finale. Foto: Guliverimage

Luka Gračnar (Eispiraten Crimmitschau, DEL2): Gračnar je sezono v drugi nemški ligi končal pred dobrim tednom. S soigralci Eispiraten Crimmitschau so redni del končali na šestem mestu. V četrtfinalu jih je pričakal tretji Ravensburg in jih izločil s 4:0 v zmagah. Osemindvajsetletnik je v rednem delu branil na 39 tekmah in bil pri svojem delu 92,3-odstotno zanesljiv, v četrtfinalu je zaustavil 89,2 odstotka vseh strelov.

Val Usnik (EC-KAC Future Team, Alpska liga); Usnik je sezono začel z drugo ekipo Celovca v Alpski ligi, na 18 tekmah je bil 91,9-odstotno zanesljiv. Nato je dobil priložnost v članski zasedbi Celovca, ki je nastopala v ligi IceHL. Med vratnici je stal na sedmih tekmah, predvsem ob olimpijski odsotnosti prvega čuvaja mreže Sebastiana Dahma. Zaustavil je 87,6 odstotka strelov. Končnico, v kateri je Celovec obstal v četrtfinalu, je spremljal kot drugi vratar.

Branilci

Med vpoklicanimi branilci je bilo na zadnjih dveh akcijah več članov HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice, nekaj pa tudi legionarjev.

Blaž Gregorc se je po koncu sezone Linza v IceHL preselil v nemško prvo ligo, v kateri se z Augsburger Panther bori za končnico. Foto: Guliverimage

Blaž Gregorc (Steinbach Black Linz, liga IceHL; Augsbuger Panther, DEL): Gregorc je sezono začel v dresu Linza v IceHL, v katerem avstrijskemu moštvu ni šlo. Redni del so končali prikovani na dno, na 13. mesto, tako da se je sezona zanje končala konec februarja, za 32-letnega branilca pa še traja. Po koncu v IceHL se je preselil v nemško prvo ligo k Augsbuger Panther, da bi mu pomagal do končnice. Nekaj tekem do konca rednega dela je njegovo novo moštvo na 12. mestu in ima še vedno možnost, da ujame deseterico in z njo dodatne boje za četrtfinale. Gregorc je za Linz odigral 48 tekem in vknjižil 15 točk (trije goli, 12 asistenc), za Augsburger pa odigral osem tekem (pet asistenc).

Žiga Pavlin (Dukla Michalovce, Tipos Extraliga): Pavlin je s soigralci Dukla Michalovce redni del slovaškega prvenstva končal na četrtem mestu. Trenutno igrajo četrtfinale proti Košicami, za katere je 36-letnik igral v lanski sezoni, in izgubljajo z 1:3 v zmagah. Če bodo danes izgubili, bo zanje sezone konec. Pavlin je bil s 23 točkami na 44 tekmah (štirje goli, 19 asistenc) na prvem mestu po točkah med branilci Dukle. V končnici se ni podpisal pod zadetek ali asistenco.

Matic Podlipnik (Cergy-Pontoise, Ligue Magnus, Francija; Bayreuth Tigers/DEL2; HK Spisska Nova Ves, Tipos Extraliga): Matic Podlipnik je imel pestro sezono. Začel jo je v Franciji (osem tekem, zadetek, tri asistence), nadaljeval v drugi nemški ligi (13 tekem, zadetek, dve asistenci), končal pa 19. marca v dresu slovaškega prvoligaša HK Spisska Nova Ves, s katerim se je potegoval za četrtfinale, a jim ni uspelo. Za slovaško moštvo je odigral 15 tekem (dva zadetka, tri asistence).

Klemen Pretnar je szono preživel v Franciji, kjer je igral za Amiens, ki je obstalvčetrtfinalu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Klemen Pretnar (Amiens, Francija, Ligue Magnus): izkušeni branilec se je prvič preizkusil v Franciji, igral je za Amiens, s katerim je redni del končal na petem mestu. V četrtfinalu ga je pričakal Cergy-Pontoise in ga izločil s 4:2 v zmagah. Pretnar je na 38 tekmah rednega dela vpisal 24 točk (pet zadetkov, 19 asistenc), v končnici pa na šestih petkrat podal.

Na uradnem širšem seznamu za olimpijske kvalifikacije sta bila tudi Bine Mašič in Jurij Repe, nihče od njiju na koncu v Oslu ni nastopil. Mašič se v tej sezoni kali na Finskem, kjer je začel v selekciji do 20 let. Za Sport U20 je v tekmovanju U20 SM-sarja dosegal točko na tekmo (28 tekem, devet golov, 19 asistenc). Nato je dobil priložnost tudi med finsko člansko elito, za Vaasan Sport iz mesta Vaasa je odigral 11 tekem, končali so na 12. mestu brez končnice. V U20 SM-sarja je na vrhu točkovne lestvice rednega dela s 54 točkami na 53 tekmah končal Jure Povše (z 39 podajami prvi asistent). Repe v tej sezoni ni odigral klubske tekme.

Napadalci

Žiga Jeglič, Jan Urbas in Miha Verlič so gonilna sila FIschtown Pinguins. Foto: Guliverimage

Žiga Jeglič, Jan Urbas, Miha Verlič (vsi Fischtown Pinguins, DEL): slovenski trio je tudi v tej sezoni ključni del nemškega prvoligaša iz Bremerhavna. Do konca rednega dela imajo še eno tekmo, pred njo sicer držijo šesto mesto, ki vodi neposredno v končnico, a zna se zgoditi, da bodo morali v dodaten boj za četrtfinale. Slovenci so na točkovnem vrhu nemškega kolektiva. Jeglič je na 54 tekmah zbral 55 točk in je s 40 asistencami tretji podajalec lige, Urbas dosega točno točko na tekmo (54 tekem, 25 golov, 29 asistenc), kar ga uvršča na šesto mesto lige, Verlič pa je na 52 obračunih 23-krat zadel (drugi strelec Bremerhavna za Urbasom) in 19-krat podal.

Anže Kuralt (Fehervar AV19, liga IceHL): Kuraltu gre s Fehervarjem odlično, redni del v IceHL so končali na tretjem mestu, v četrtfinalu ekspresno opravili s Pustertalom, v polfinalu pa s 3:1 v zmagah vodijo proti Beljaku. Od premiernega finala, v katerem čaka Salzburg, jih loči zmaga. Tridesetletnik je v rednem delu dosegal skoraj točko na tekmo (47 tekem, 19 golov, 24 podaj), v končnici je na osmih tekmah dvakrat zadel in desetkrat podal.

Fehervarju je uspel še en veliki met - prvič so se uvrstili v ligo prvakov.

Anže Kuralt je s Fehervarjem na dobri poti, da se premierno uvrstijo v finale IceHL. Prvičl v zgodovini so si zagotovili tudi igranje v ligi prvakov. Foto: VSV/Krammer

Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga IceHL): redni del IceHL so končali na desetem mestu in se z Znojmom udarili v dodatnem boju za četrtfinale. Izgubili so z 0:2, tako da se je njihova sezona končala v začetku marca. Ograjenšek je na 45 tekmah rednega dela 14-krat zadel in 17-krat podal, na dveh tekmah osmine finala zadel in trikrat podal.

Aljaž Predan (Red Bull Salzburg, liga IceHL): Predan je pet tekem odigral z drugo ekipo rdečih bikov v Alpski ligi, nato pa si priigral mesto med člani, za katere je na 21 tekmah rednega dela dvakrat zadel in osemkrat podal. Pred končnico mu jo je zagodla poškodba, tako da se je v sredo po enem mesecu vrnil v postavo in se s soigralci uvrstil v finale. Salzburgu gre odlično. Potem ko je bil v rednem delu prvi, je v končnici nanizal osem zmag, za zdaj je še brez poraza.

Rok Tičar (KAC Celovec, liga IceHL): z branilci naslova je redni del končal šele na osmem mestu in moral v dodatni boj za četrtfinale, v tem so v ponovitvi lanskega finala izločili Bolzano. Tičarju jo je nato zagodla poškodba roke, tako da je bil v končnici gledalec, v rednem delu pa je bil znova eden od vidnejših členov Korošcev. Na 43 tekmah je vknjižil 41 točk, največ med vsemi pri Celovcu, s 34 podajami je bil najboljši asistent celotne lige. Ob Tičarju je za Celovec letos igral še en Slovenec, ekipa je priložnost ponudila izkušenemu branilcu Andrej Tavžlju.

Celovec, za katerega so igrali Rok Tičar (na sredini), Andrej Tavželj, pa tudi Val Usnik je sezono IceHL končal že v četrtfinalu. Tičar soigralcem v tem zaradi poškodbe roke ni mogel pomagati. Foto: Guliverimage

Robert Sabolič (Krefeld Pinguine, DEL): za Krefeldom je izjemno zahtevna sezona v nemški prvi ligi. Dve tekmi pred koncem rednega dela je na zadnjem mestu in bo izpadel v drugo ligo.

Rok Kapel (EC KAC Future, Alpska liga; HK SŽ Olimpija, IceHL): Kapel je sezono začel pri drugi ekipi Celovca v Alpski ligi (26 tekem, 10 golov, 11 asistenc) in se pozimi preselil k Olimpiji, s katero je redni del v IceHL končal na šestem mestu, nato pa so obstali v četrtfinalu. V dresu zmajev je na 23 tekmah se je podpisal pod sedem golov in osem asistenc. Z Olimpijo ga čaka še državno prvenstvo.

Čez lužo igrajo trije hokejisti, ki so Sloveniji pomagali na kateri od zadnjih akcij.

Anže Kopitar (Los Angeles Kings, liga NHL): Kopitar in druščina Los Angeles Kings se držijo na mestih, ki prinašajo končnico. Trinajst tekem pred koncem rednega dela so drugi v pacifiški diviziji. Slovenski hokejski as je tudi letos prvo ime Kraljev po točkah. Na 69 tekmah jih je dosegel 57, od tega 40 asistenc, kar ga uvršča na prvo mesto asistentov svojega kluba.

Anže Kopitar je tudi v tej sezoni prvi Kralj po točkah. Foto: Guliverimage

Jan Drozg (Wilkes-Barre/Scranton Penguins, liga AHL; Grand Rapids Griffins, liga AHL): Drozg je zadnje leto pogodbe s Pittsburghom začel pri AHL podružnici Wilkes-Barre/Scranton Penguins, pred tremi tedni pa se do konca sezone preselil k AHL tekmecu Grand Rapids Griffins. Na 23 tekmah rednega dela je v dresu Wilkes-Barre štirikrat zadel in šestkrat podal, na osmih za Grand Rapids je enkrat podal. Do konca rednega dela - zadnja tekma bo 28. aprila - imajo še 13 tekem, trenutno so na mestih, ki prinašajo končnico.

Luka Maver (American International College, NCAA): Maver je v tej sezoni ameriške univerzitetne lige za svoj kolektiv odigral 38 tekem in se podpisal pod šest golov in prav toliko podaj.