Prestižna vina v zameno za prostovoljni prispevek

Foto: Georgie bistro

Georgie bistro, ki je na stičišču Čufarjeve in Kolodvorske ulice, se ponaša z inovativnimi pristopi k pripravi jedi, ki združujejo tradicionalne recepte z modernimi tehnikami. Tako gostom ponujajo nepozabno doživetje okusov, ki ga ne morejo najti nikjer drugje.

Z lokalnimi sestavinami do specialitet za vse okuse

Kuharski mojstri v tej restavraciji prisegajo na sveže, lokalno pridelane sestavine, ki zagotavljajo visoko kakovost in pristnost okusov v vsaki jedi. S tem podpirajo lokalne pridelovalce in skrbijo za trajnostni razvoj.

Jedilniki so zasnovani tako, da zadovoljijo različne kulinarične želje gostov, vse pa pripravijo z enako mero skrbnosti in ustvarjalnosti.

Foto: Georgie bistro

Z dobrodelno akcijo do pomoči dijakom

Za sodelavce Georgie bistroja, ki zase pravijo, da so ekipa prijateljev, kuharjev in natakarjev, "le priprava vrhunskih gurmanskih doživetij" ni dovolj. Lahko bi rekli, da si obenem želijo tudi vračati skupnosti.

"Prazniki so mimo in s tem tudi čas obdarovanja, a za Georgie bistro to ne velja," je povedal Gal Mavretič, sous-chef v bistroju. Odločili so se namreč, da bodo v januarju začeli dobrodelno akcijo, ki bo trajala vse do konca februarja. Povezali so se z Botrstvom in tako začeli zbirati denar za dijake, ki potrebujejo dijaški dom, pa si najemnine zanj ne morejo privoščiti.

Kot je v objavi na Instagramu še povedal Gal, si več sto slovenskih dijakov ne more privoščiti stroška dijaškega doma. Posledično so lahko zaradi tega tudi prikrajšani pri izobraževanju.

V želji, da bi lahko vsi živeli svoje sanje in opravljali svoj sanjski poklic, so se odločili, da tudi sami priskočijo na pomoč mladim.

Kako lahko pomagate tudi vi? V Georgie bistroju sporočajo, da lahko vsi zainteresirani, ki si želite pomagati dijakom iz socialno ogroženih družin, na številko 1919 pošljete sporočilo z besedilom PRIJATELJ ali PRIJATELJ5 in tako donirate kar prek svojega mobilnega telefona. View this post on Instagram A post shared by Georgie bistro Ljubljana (@georgiebistro) Donacijo pa lahko predate tudi osebno. Na vhodu Georgie bistroja so postavili mizo, na kateri stoji steklenica z napisom Botrstvo, v kateri zbirajo prostovoljne prispevke. Da pa bi bila donacija bolj mamljiva, vam bodo v Georgie bistroju v zameno za vaš dobrodelni prispevek tudi nekaj podarili. Na vhodu vas tako čaka večje število buteljk in dobrot. Izbirate lahko med buteljkami kakovostnih vin, ki so jih v namen dobrodelne akcije ponudili vinarji, ali pa pekovskimi izdelki izpod rok kulinaričnih mojstrov: piškotki, brownieji, keksi …

Prestižna vina v zameno za prostovoljni prispevek

Kakšna vina lahko dobite v zameno za prostovoljni prispevek? Akcijo so podprli številni poslovni partnerji bistroja, zato boste lahko izbirali med buteljkami znamk Movia, Frešer, Ščurek, Brandulin in Edi Simčič, tako da nihče ne bo ostal praznih rok. Na vsaki steklenici je dopisan znesek, ki velja za minimalni prostovoljni prispevek te steklenice vina.

Foto: Georgie bistro

Kot je v objavi na Instagramu še zapisal Mavretič, so za začetek dobrodelne akcije za namen pomoči dijakom pri kritju stroška najemnine dijaškega doma po svojih močeh prispevali tudi vsi sodelavci Georgie bistroja.

Vabljeni, da prispevate tudi vi. V Georgie bistroju se že vnaprej vsem lepo zahvaljujejo za sodelovanje.

Vinske degustacije in kuharski dogodki Foto: Georgie bistro V januarju in februarju pa bo Georgie bistro privabljal ljubitelje okusne hrane in kakovostnih vin tudi z dvema degustacijskima in enim kulinaričnim dogodkom pod taktirko gostujočega kuharja (four hands dinner – večerja štirih rok): 29. januar – degustacijska večerja s predstavitvijo portfelja vinarja Hedele

5. februar – degustacijska večerja s predstavitvijo portfelja vinarja Fedora

11. februar – four hands "reunion" večerja z Binetom Volčičem

Raj za gurmane

Foto: Georgie bistro

Georgie bistro v svojem bistvu ostaja restavracija, ki v prijetnem in sproščenem vzdušju ter z vrhunsko postrežbo svojim gostom zagotavlja kulinarične avanture, ki širijo gastronomska obzorja. Z izjemno mero strasti do kulinarike, kakovosti in inovativnosti se Georgie bistro med gurmani uvršča v sam vrh priljubljenih restavracij.

Si želite prebuditi svoje brbončice s spoznavanjem novih tekstur, kombinacij in okusov? Spoznajte pravi bistro za nepozabna doživetja. Za več informacij in rezervacije obiščite uradno spletno stran restavracije.

Foto: Georgie bistro