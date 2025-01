Priljubljenost finančnih naložb v Sloveniji se povečuje

Novo leto prinaša nove zaobljube. V zadnjih letih se Slovenci vse bolj zavedajo pomena finančnega investiranja, vendar številni še vedno nimajo dovolj znanja in zaupanja za plemenitenje svojih prihrankov. Po raziskavi agencije Ninamedia, ki je bila izvedena oktobra in novembra 2024, je razmeroma veliko tistih, ki svoje finančno znanje ocenjujejo kot povprečno ali slabo, kar nakazuje na neizkoriščen potencial na področju osebnih financ.

Slovenci prepoznajo priložnosti finančnih naložb, a svoje znanje ocenjujejo kot pomanjkljivo

Raziskava je pokazala, da skoraj polovica Slovencev (47,7 odstotka) nikoli ne vlaga, medtem ko le 7,4 odstotka anketirancev to počne redno. Največji delež, 54,5 odstotka vlagateljev, se odloči za varčevanje. Ob tem je zanimanje za finančno izobraževanje še vedno šibko, saj kar 80,9 odstotka vprašanih ni sodelovalo v nobenem izobraževalnem programu o financah.

Ključna razloga za to pomanjkanje aktivnosti na področju investiranja sta še vedno nezaupanje in pomanjkanje osnovnega znanja o različnih vrstah naložb. Številni anketiranci so sicer prepoznali pomen naložb v nepremičnine (32,1 odstotka), delnice (20,6 odstotka) in vzajemne sklade (20,3 odstotka), vendar je poznavanje alternativnih naložb, kot so kriptovalute, precej nižje – le dobrih pet odstotkov anketiranih je izrazilo dobro poznavanje kriptovalut.

Kriptovalute: naraščajoče zanimanje, a še vedno veliko neznanja

Medtem pa se kriptovalute vse bolj uveljavljajo kot popularna alternativa naložbam. Vendar pa kar 67,4 odstotka Slovencev še vedno priznava, da svoje poznavanje kriptovalut ocenjuje kot šibko ali zelo slabo. Najprepoznavnejši je Bitcoin, sledijo mu Ethereum, Binance Coin in Dogecoin, vendar mnogi še vedno oklevajo pri vlaganju zaradi tveganj, povezanih s prevarami, volatilnostjo trga ter možnostjo izgube vloženega denarja.

Srđan Mahmutovič, Kriptomat, poudarja pomen izobraževanja

"Zanimanje za finančne naložbe, predvsem v kriptovalute, raste, vendar pa so Slovenci še vedno previdni, ker niso dovolj seznanjeni z vsemi tveganji in priložnostmi, ki jih te naložbe ponujajo. Večina svoje prihranke ohranja v obliki denarja, vendar te obrestne mere niso dovolj visoke, da bi dejansko plemenitile vrednost. Po drugi strani pa naložbe, kot so kriptovalute, ponujajo velik potencial, vendar je zaradi njihove kompleksnosti priporočeno izobraževanje, da bi se izognili naglim odločitvam in prevaram. Kriptomat že od leta 2018 uporabnikom ponuja enostavne in dostopne informacije ter orodja za varno in premišljeno vlaganje," je povedal Srđan Mahmutović.

Potencial za rast slovenskega trga naložb

Podatki raziskave Ninamedia kažejo, da so Slovenci še vedno zadržani glede vlaganja, predvsem zaradi pomanjkanja znanja o možnostih, kot so kriptovalute. S številnimi milijardami evrov, ki so še vedno shranjene v denarnih vlogah, pa obstaja velik potencial za povečanje vključevanja Slovencev v različne oblike naložb. Ob ustreznem finančnem izobraževanju bi lahko naložbe v kriptovalute in druge alternativne oblike vlaganja postale pomemben del portfelja mnogih, kar bi pripomoglo k večji finančni neodvisnosti in boljši rasti premoženja slovenskih gospodinjstev.

Kaj lahko storimo?

Pomembno je, da se investitorji aktivno vključijo v finančne delavnice, seminarje in spletne platforme, ki jim omogočajo, da pridobijo osnovno znanje o vlaganju, tveganjih in priložnostih. Zato je ključno, da se tako gospodinjstva kot podjetja odločijo za nov korak v finančnem svetu in izkoristijo priložnosti, ki jih ponujajo naložbe, bodisi v tradicionalnih oblikah, kot so nepremičnine in delnice, bodisi v novejših oblikah, kot so kriptovalute, ki lahko nudijo izjemne možnosti plemenitenja vrednosti.

Naročnik oglasnega sporočila je KRIPTOMAT.