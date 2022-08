Je to nov ruski bombnik? Razkrivajo ga patentne fotografije.

Razvoj bombnika dolgega dosega se je začel že leta 2007, toda vse do danes ni bilo niti ene fotografije ali predstavljenega načrta, kako bo novo letalo videti. Pojavljala so se poročila, da bo imelo obliko letečega krila, toda uradne potrditve ni bilo nikoli. Ruska vojska želi z novim nevidnim bombnikom zamenjati letali tupoljev tu-95MS bear-H in tu-160 blackjack.

Obris, kaj pripravljajo, razkrili kar sami

Skice prihajajočega bombnika prihajajo od patentnega urada, ki jih je sprejel na začetku letošnjega leta na pobudo Tupoljeva. Ruski proizvajalec letal je z njimi patentiral zasnovo za dovodni zračni kanal pri motorju. Ta je prikazan z vseh smeri, toda svetovno javnost bolj kot sama oblika zračnega kanala zanima vse naokoli. Čeprav na patentnih skicah ni navedeno, da gre za letalo PAK DA, številni vojaški analitiki predvidevajo, da gre za to letalo. Že sama oblika letala to potrjuje, saj dvomijo, da bi pri Tupoljevu hkrati razvijali dva bombnika zadnje generacije.

Primerjava bombnikov B-2 in PAK DA

Očitajo jim podobnost z ameriškim B-2

Glede na prototipne skice je nemogoče spregledati očitno podobnost z legendarnim ameriškim bombnikom B-2 spirit. Pilotova kabina se skriva v ostro oblikovanem nosu, dovodi do motorjev pa so na vsaki strani na zgornji strani letala. Je pa vseeno kar nekaj razlik v sami obliki obeh letal. Pri Tupoljevu so očitno prevzeli osnovno obliko B-2, a jo v določeni meri spremenili.

B-2 ima pravzaprav leteče krilo/trup nastavljen pod kotom 35 stopinj z "nazobčanim" zadnjim robom, medtem ko zasnova letala PAK DA prikazuje letalo s podobno nagnjenim nosom, vendar z izrazito zakrivljenim krilom. Posledica tega je, da imajo ožji zunanji deli kril veliko manjši naklon. V primerjavi z B-2 je zadnji rob tudi veliko preprostejši, saj ima več skupnega z obliko letečega (otroškega) zmaja. Tej obliki sledita tudi njihova brezpilotnika X-47B in S-70 ohotnik, čeprav z zmanjšanimi koti na krilih.

Uradno je znanega bore malo

Tako kot ZDA in druge svetovne velesile, ki razvijajo novo generacijo nevidnega bombnika, Rusi skrbno skrivajo vse podatke. Leta 2014 je ruski uradnik pri njihovih letalskih silah potrdil, da bo domet novega bombnika 15 tisoč kilometrov. To je pravzaprav edini znani in potrjeni podatek.

Neuradno naj bi imel bombnik vzletno maso 145 tisoč kilogramov in bo lahko nosil za 30 tisoč kilogramov orožja. Med tem naj bi bile tudi rakete nove generacije s parom vrtljivih zaganjalnikov, skritih znotraj raketnega ohišja. Opremljen naj bi bil tudi z dvanajstimi novimi raketami kH-BD dolgega dosega.

PAK DA je okrajšava za Perspektivni Aviacioni Kompleks Dalnej Aviaci, kar v prevodu pomeni perspektivni letalski kompleks dolgega dosega. Tupoljev je bil izbran za razvoj novega bombnika in leta 2009 so predstavili prvi koncept. Ministrstvo za obrambo je leta 2013 potrdilo njihove načrte in nagradilo Tupoljev s pogodbo za začetek razvoja. Leta 2014 so uradniki za leto 2019 napovedovali prvi polet prototipnega letala in za leto 2023 že prihod končanega letala.