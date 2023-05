V Južni Koreji strmoglavilo ameriško vojaško letalo F-16

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do nesreče je prišlo med rutinskim usposabljanjem. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters

Ameriško bojno letalo F-16 je danes med urjenjem strmoglavilo na južnokorejskem podeželju južno od Seula, je sporočila ameriška vojska. V nesreči ni bilo žrtev ali večje materialne škode. Pilot se je pred strmoglavljenjem varno izstrelil iz letala, nato so ga odpeljali v najbližjo bolnišnico, so sporočile letalske sile ZDA.

Letalo F-16 Fighting Falcon je strmoglavilo na kmetijskem območju v bližini letalske baze Osan nekaj pred 10. uro po lokalnem času v provinci Gyeonggi, so ameriške zračne sile navedle v izjavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodali so, da je do nesreče prišlo med rutinskim usposabljanjem, in da preiskava že poteka.

V nesreči ni bilo žrtev ali večje škode

Gasilci so hitro pogasili požar, do katerega je prišlo na kraju nesreče, je na Twitterju sporočil guverner province Gyeonggi Kim Dong-yeon. Lokalni mediji so poročali, da v nesreči ni bilo žrtev ali večje škode.

"V bližini nesreče ni stanovanjskih objektov, zato ni bilo nobene dodatne škode - razen letala," je po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Yonhap povedal predstavnik policije.

ZDA sicer pogosto izvajajo vojaška usposabljanja v Južni Koreji, saj so ena ključnih zaveznic Seula, v državi pa imajo nameščenih približno 28.500 vojakov.