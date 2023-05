Policist komaj odskočil pred "podivjanim" voznikom BMW #video

Do skoraj tragične nesreče policista je prišlo v ameriški zvezni državi Virginia. Dogodek je ujela kamera policijskega avtomobila, parkiranega ob cesti zaradi rutinske kontrole prometa. Medtem ko je policist stal ob avtomobilu, je proti njemu z veliko hitrostjo pridrsel voznik osebnega vozila znamke BMW M3, ki je očitno vozil prehitro in izgubil nadzor nad avtomobilom.

Policist je odskočil v zadnjem trenutku in dogodek prestal le z manjšimi poškodbami. Te so bile lažje tudi za voznika ustavljenega vozila, ki so ga sicer prepeljali v bolnišnico. Trije potniki v vozilu znamke BMW so bili prav tako lažje poškodovani, voznika pa so obtožili zaradi neprevidne vožnje.