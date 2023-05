ZDA naj bi dovoljeno mejo javnega dolga presegle 1. junija

ZDA bodo po besedah finančne ministrice Janet Yellen dovoljeno mejo javnega dolga presegle 1. junija. Kongres je pozvala, naj do takrat potrdi zakon, s katerim bi se ta meja spet dvignila. Predsednik ZDA Joe Biden je v ponedeljek kongresne voditelje obeh strank povabil na sestanek na to temo 9. maja v Beli hiši.

Zadnje smernice ministrice povečujejo pritisk na kongresne voditelje in Belo hišo ter določajo krajši rok za sklenitev težko dosegljivega dogovora o dvigu zgornje meje dolga. Republikanci v predstavniškem domu so pred kratkim potrdili predlog zakona za dvig meje, vendar ta predvideva radikalno zmanjšanje proračunske porabe, ki za Belo hišo ni sprejemljiva.

Predsednik Biden je povabil oba voditelja demokratov in republikancev v senatu in predstavniškem domu kongresa na sestanek 9. maja, na katerem naj bi se dogovorili za povišanje zdajšnje meje 31.400 milijard dolarjev, s čimer bi se izognili katastrofi. Povabljeni so vodja demokratske večine v senatu Chuck Schumer, vodja manjšine republikanec Mitch McConnell, predsednik predstavniškega doma republikanec Kevin McCarthy in vodja demokratov Hakeem Jeffries.

Čas je, da se Bela hiša začne resno pogajati o zmanjšanju porabe

Senatni republikanci so predsednika pohvalili, ker je upošteval pozive, naj se sestane z McCarthyjem, in vztrajali, da je čas, da se Bela hiša začne resno pogajati o zmanjšanju porabe. Demokratski voditelji pa še naprej vztrajajo, naj republikanci dvignejo mejo zadolževanja brez pogojevanja. O zmanjšanju porabe pa naj se pogajajo pri sprejemanju letnih proračunov, saj gre pri meji javnega dolga za dolg, ki je že ustvarjen, ne pa za novo zadolževanje.

Yellenova je v ponedeljkovem pismu vodilnim članom kongresa opozorila, da je denarni tok zvezne vlade spremenljiv in bi se lahko datum padca v plačilno nesposobnost države še vedno zgodil več tednov pozneje od najslabše napovedi.

"Glede na trenutne napovedi je nujno, da kongres čim prej ukrepa in zviša ali začasno odloži omejitev dolga na način, ki bo zagotovil dolgoročnejšo gotovost, da bo vlada še naprej plačevala svoje obveznosti," je dejala Yellenova.

Nestrankarski Kongresni proračunski urad je v začetku leta ocenil, da bo septembra zvezna država bankrotirala, če se meja dolga ne dvigne. Zdaj je proračunski urad kongresa ponovil oceno Yellenove in v ponedeljek prav tako opozoril, da obstaja bistveno večje tveganje, da bo v začetku junija zmanjkalo možnosti za zadolževanje, ker je bilo davčnih prilivov letos manj od pričakovanih.