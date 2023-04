Bidnovo železno zavezništvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Joe Biden in Jun Suk Jol v Washingtonu.

Joe Biden in Jun Suk Jol v Washingtonu. Foto: Guliverimage

Danes sta zaveznici gospodarski velesili in partnerici pri ohranjanju "svobodne in odprte" azijsko-tihomorske regije, je dejal Joe Biden in dodal, da je njuna prihodnost polna nepredstavljivih priložnosti. Izpostavil je tudi sodelovanje držav na področju čiste energije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Jun Suk Jol in Biden se bosta danes sestala v Ovalni pisarni in imela skupno novinarsko konferenco, dan pa bosta sklenila z razkošno državniško večerjo.

Neimenovani visoki ameriški uradniki so pred obiskom dejali, da bosta voditelja napovedala okrepitev odvračalnih ukrepov pred grožnjami Severne Koreje, vključno s prvo napotitvijo ameriške podmornice na jedrski pogon v Južno Korejo po štirih desetletjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Občasna" napotitev podmornice, opremljene z balističnimi raketami z jedrsko konico, je med ključnimi ukrepi v washingtonski deklaraciji, ki naj bi jo sprejela voditelja, so dodali.

Na podlagi te deklaracije bosta državi vzpostavili tudi mehanizem za jedrsko posvetovanje in izmenjavo informacij, katerega namen je okrepitev ameriškega varnostnega dežnika in pomiritev skrbi Seula.